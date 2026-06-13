Fapt mai puțin știut despre câinii din rasa "ciobănesc românesc": "Au un temperament aparte"

Franco, un Ciobănesc Românesc Mioritic multiplu campion național și european, a obținut rezultate remarcabile și în competiții internaționale, fiind desemnat cel mai bun exemplar al rasei (BOB – Best of Breed) la „World Dog Show 2026” de la Bologna, Italia.

Franco, un Ciobănesc Românesc Mioritic, multiplu campion naţional şi european, a obținut rezultate remarcabile și în competiții chinologice internaționale. În cadrul unei expoziții CACIB desfășurate în 2026, Franco a câștigat clasa sa, fiind desemnat cel mai bun Ciobănesc Românesc Mioritic (BOB – Best of Breed) inclusiv la Bologna, la „World Dog Show 2026”.

„World Dog Show 2026” este una dintre cele mai mari expoziții canine din lume, care a fost organizată la Bologna (Italia) în acest an.

În acest context, Irinel Dumitrescu, stăpânul lui Franco, a vorbit la DC Anima, moderată de Tudor Ionescu, la DC News și DC News TV, despre ce presupun aceste competiții de câini, ce calități estetice, genetice și de temperament trebuie să aibă. Mai mult, Irinel Popescu a subliniat un aspect interesant despre câinii din rasa românească pură.

Irinel Dumitrescu: „Un câine românesc pur nu va ataca niciodată”

„Ceea ce afirm, cu inima plină, este că rasele românești au un temperament aparte în comparație cu alte rase de câini. Asta este o parte din ceea se vede, un câine mare, dar deosebit de calm. Vreau să subliniez că niciodată un câine din rasa românească pură nu va ataca. Vreau să rămână toată lumea cu impresia asta, iată-l cât este de calm. Lesa este la mine!”, a spus Irinel Dumitrescu.

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Captură video - DC Anima

„Acest campionat mondial este un fel de jocuri olimpice, nu știu dacă această comparație e cea mai potrivită, dar e pe acolo pentru câini. Indiferent de numărul lor, câinii sunt deosebiți, pentru că proprietarul unui câine de calitate și-ar dori, cel puțin, să meargă la un astfel de concurs. Deci, la un campionat mondial nu găsești o calitate medie sau slabă”, a mai spus Irinel Popescu.

De asemenea, stăpânul lui Franco a subliniat importanța toaletării unui câine de talie mare cu o blană pe măsura lui.

Toaletarea Ciobănescului Românesc Mioritic. De ce trebuie spălat rar

„Toaletarea unui câine cu blană lungă nu este deloc ușoară. Foarte multă lume mă întreabă cât durează această toaletare a lui Franco. Este vorba despre un toaletaj periodic, undeva la două săptămâni, timp de o oră este suficient, atâta vreme cât mediul în care el se mișcă nu este încărcat cu scaieți. Însă mai este încă ceva.

Un astfel de câine, de talie mare, trebuie să stea în curte, nu în casă. Dacă stă în casă este ca un prizonier. Are nevoie de mișcare. Prin urmare, un câine care stă în ploaie, noroi, nu este suficient să îl dau doar cu peria și intervine atunci și spălatul, care trebuie făcut cât mai rar, pentru că se poate strica blana câinelui cu un spălat des”, a mai zis Irinel Popescu, la DC Anima, de la DC News și DC News TV.

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