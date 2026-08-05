Fostul consilier prezidențial chemat la DIICOT, cu acuzația de pornografie infantilă, rupe tăcerea: ”Îmi pare rău de copii, speram să aibă o mamă mai bună”

Cătălin Avramescu/ foto Facebook

Consilierul prezidențial Cătălin Avramescu a fost audiat la DIICOT cu o acuzație gravă: pornografie infantilă. ”Victimă” i-ar fi propriul copil. O acuzație atât de gravă ar fi de fapt un război între foști parteneri, unul cu multe procese.

Acuzat că i-a făcut două poze nud fiicei de 3 ani, pe care i le-a trimis mamei fetiței

DIICOT a anunțat astăzi că a făcut o percheziție domiciliară într-un dosar de pornografie infantilă: ”Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în luna octombrie 2025, un suspect a realizat două fotografii unei minore (în vârstă de 3 ani, la acea dată), membră a familiei sale, pe care le-a deținut și stocat. Totodată, acesta a distribuit imaginile, în care minora apărea nud, către mama acesteia, care, la momentul respectiv, nu mai locuia cu suspectul”, potrivit comunicatului DIICOT.

”Cea mai ridicolă plângere”

”Astăzi am fost chemat la DIICOT în cea mai ridicolă plângere care a fost depusă în istoria acestei instituții. O doamnă, mama biologică a celor doi copii ai mei, care a pierdut deja 3 (trei) procese cu subsemnatul doar anul acesta, și care este în curs de executare silită pentru că refuză să respecte o hotărâre a Judecătoriei Sectorului 1, a făcut plângere la DIICOT cum că am "produs și distribuit pornografie infantilă".

Probe? Zero. A depus la dosar 2 (două) fotografii cu unul din copii după ce ieșise din baie și refuza să pună Pampers. Ați citit bine. Pampers.

Mai este altceva? Da. Ceva ce i-am spus eu procurorului. Doamna mi-a trimis și ea asemenea poze. Ca milioane de alți părinți, și noi am trecut prin această fază, când copiii sunt... copii. Comentariul doamnei, după ce a primit poza: "Așa face și la mine. Când intră în casă își aruncă toate hainele".

”De patru luni, nu mi-am văzut copiii”

Cum să te duci cu așa ceva la DIICOT?

Eu de patru luni nu mi-am văzut copiii. În disprețul legii. Doamna refuză să mă lase să vorbesc cu copiii. Doamna refuză să îi lase la mine conform deciziei judecătoriei. Și își imaginează că poate să mă preseze așa, lansând acuzații iresponsabile în spațiul public.

Pe mine nu mă intimidează. Nu am nimic de ascuns și nimic de negat - toată povestea este produsul unei minți care și-a pierdut busola morală.

O voi da în judecată în civil pentru calomnie. O voi acționa în judecată în penal pentru încercarea de inducere în eroare a autorităților judiciare.

”Trebuie să păstrăm un rest de decență”

În viață ajungem, uneori, să ne certăm unii cu alții. Dar și atunci, în toiul supărării, trebuie să păstrăm un rest de decență. Doamna a trecut cu mult dincolo de orice este acceptabil.

În ce o privește, procedura de executare siltă merge înainte. Acum va avea și alte două procese în care va trebui să explice ce a avut în cap când a formulat acest denunț calomnios.

Vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați scris sau m-ați sunat. Aș vrea să știți că eu sunt foarte bine. Sunt liniștit. Nu mă tulbură nimic. Doar îmi pare rău de copii. Speram să aibă o mamă mai bună. Și îmi este tare dor de ei. Am să îi văd în curând, pentru că există totuși o lege în țara asta” a scris consilierul prezidențial Cătălin Avramescu, pe Facebook.

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Cătălin Avramescu a fost consilier prezidențial în timpul mandatului fostului președinte Traian Băsescu, dar și ambasador.