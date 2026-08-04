Cine câștigă de pe urma crizei energetice din România

Inevitabil, românii sunt cei mai afectați de criza energetică. Dar cine are de cîștigat?Sursa foto: Freepik/rol ilustrativ

Alexandru Rogobete, fostul ministrul PSD al Sănătăţii, a spus cine ar avea, de fapt, de câștigat de pe urma crizei energetice din România.

În ultimele zile, România traversează ună dintre cele mai tensionate perioade pentru sistemul energetic din ultimii ani. Seceta severă și nivelul extrem de scăzut al Dunării au pus o presiune fără precendent asupra producției de energie, în special asupra centralei nucleare de la Cernavodă. După oprirea controlată a Unității 1, autoritățile au avertizat că există riscul opririi complete a centralei, o situație fără precedent care ar scoate din sistemul energetic național aproximativ 20% din producția energetică a României.

În acest context, Guvernul a declarat stare de alertă la nivel național pentru sectorul energetic, Bolojan făcând apel la populație să reducă voluntar consumul de energie la orele de vârf.

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Criza din aceste zile nu este doar efectul secetei. Ea scoate la suprafață vulnerabilitățile acumulate în ultimii ani, după decizii politice care au dus la închiderea unor capacități de producție, blocarea unor investiții și întârzierea unor proiecte strategice.

Despre această realitatea a vorbit și fostul ministrul PSD al Sănătăţii, Alexandru Rogobete, care a transmis un mesaj dur pe pagina sa de Facebook, susținând că acum Rusia este este printre cei care câştigă de pe urma crizei din România deoarece fiecare proiect energetic blocat înseamnă o Românie mai vulnerabilă. Cine mai are de câștigat? "Cei care fac miliarde din importuri, din tradingul de energie și din diferențele uriașe de preț", mai susține Rogobete.

Alexandru Rogobete: Fiecare proiect energetic românesc blocat, fiecare investiție abandonată și fiecare megawatt pe care nu îl mai producem acasă înseamnă o Românie mai vulnerabilă

"Felicitări! Ați făcut „reforme”! Ani la rând ați dus o luptă împotriva fiecărei surse de energie pe care România o avea la dispoziție. Astăzi, când vorbim despre criză energetică, prețuri uriașe și industrie care își reduce activitatea, poate ar fi momentul să vă asumați și consecințele "reformelor"!

Ați cerut închiderea centralelor pe cărbune. Ați luptat împotriva exploatării gazelor de șist. Ați reușit! România a renunțat la o șansă importantă de a-și consolida independența energetică. Ați contestat hidrocentralele, ați blocat investiții ani întregi și ați pus în balanță fiecare megawatt produs în România cu orice moluscă sau habitat inventat și invocat în procese.

Vă mai aduceți aminte de Crăciunul în care golirea lacurilor de acumulare a lăsat peste 100.000 de oameni fără apă și a afectat funcționarea a 5 spitale din Prahova? Acesta este rezultatul politicilor voastre: blocaje, improvizații și lipsă de responsabilitate. Iar acum ne spuneți să stingem lumina și să reducem consumul.

Nu era bună energia produsă aici? Nu era suficient de „verde” pentru reformiști? Între timp, cine câștigă?

Nu românii. Nu economia. Nu industria care își oprește producția. Câștigă cei care fac miliarde din importuri, din tradingul de energie și din diferențele uriașe de preț.

Și mai câștigă cineva: Kremlinul. Fiecare proiect energetic românesc blocat, fiecare investiție abandonată și fiecare megawatt pe care nu îl mai producem acasă înseamnă o Românie mai vulnerabilă și o Europă mai dependentă.

Ați confundat activismul cu guvernarea, iar sloganurile cu politica energetică. Bravo, reformiștilor! Poate că ați câștigat această bătălie ideologică, dar românii plǎtesc prețul "reformelor" cu care ați manipulat ani la rând oamenii!", a scris Alexandru Rogobete pe pagina sa de Facebook.

Ce scrie presa din Rusia despre criza energetică din România

Presa din Rusia a relatat deja despre criza energetică din România. În timp ce unele site-uri s-au limitat la expunerea situației prin care trece țara noastră, citând-ul pe Ilie Bolojan atunci când a făcut apel la populație să reducă consumul de curent electric în orele de vârf, există și site-uri care au încercat să relateze informațiile în așa fel încât accentul să fie pus pe greșelile făcute de România, pe faptul că țara noastră va fi dependentă de importuri, iar prețurile vor crește, în contextul în care Bucureștiul deja trece printr-o criză guvernamentală acută.

"Din cauza debitului scăzut al Dunării, Nuclearelectrica, operatorul centralei, a oprit Unitatea 1 a Centralei Nucleare (CNE) Cernavodă pe 28 iulie 2026, trecând-o în modul de siguranță. Unitatea 2 urma să fie oprită în dimineața zilei de 30 iulie, dar după o analiză a situației, Nuclearelectrica a concluzionat că aceasta poate rămâne conectată la rețeaua electrică din România, menținând în același timp măsurile de siguranță.

Pentru România, o oprire completă a Centralei Cernavodă ar necesita creșterea importurilor de energie electrică și activarea centralelor termice pe gaz. Aceasta ar însemna prețuri mai mari pentru consumatori, ceea ce este extrem de nedorit pentru autoritățile actuale, având în vedere criza guvernamentală din țară. În plus, opțiunile de import sunt limitate. Ungaria, în special, se confruntă cu necesitatea de a închide Centrala Nucleară de la Paks din cauza nivelului scăzut al apei din Dunăre. Acest lucru s-ar fi putut întâmpla încă din 2 august, dar Ungaria a primit un scurt răgaz: Centrala Nucleară de la Paks își poate relua activitatea pe 3-4 august la 240 MW (dintr-o capacitate totală a centralei de 2.000 MW)", a scris neftegaz.ru.

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Deși nu putem spune că acum există o campanie de propagandă vizibilă în presa rusă pe tema crizei energetice din România, observăm că subiectul este de mare interes pentru ruși deoarece site-urile de știri de la Moscova au relatat aproape toate evenimente ce țin de Centrala Cernevodă: anunțurile autorităților, detonarea stâncii Pârjoaia, apelurile lansate la adresa românilor, dar și detalii despre capacitățile actuale ale României, în zeci de articole.

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În plus, în Rusia s-a scris și despre oprirea temporară a producției uzinelor Dacia și Ford Otosan.

Precizăm că în perioadele în care România are deficit de producție, importurile de electricitate vin din piața europeană interconectată, nu direct din Rusia. După 2022, ca urmare a războiului declanșat de Moscova în Ucraina, sistemul energetic european a redus drastic legăturile și dependențele energetice față de Rusia. Astfel, problema ridicată de politicieni precum Rogobete nu este că România ar ajunge să cumpere curent din Rusia, ci că o țară care produce mai puțină energie proprie are o vulnerabilitate strategică mai mare.

Ford l-a contrazis pe Ilie Bolojan. De ce a decis compania să suspende producția în România

Precizăm că Ford Otosan România a anunțat astăzi că oprirea temporară a producției la uzina din Craiova are loc în cadrul perioadei de remont programate pentru această vară și nu este determinată de actuala criză energetică, așa cum declarase premierul demis Ilie Bolojan.

„Ford Otosan Romania este în perioada de remont, ca în fiecare vară, astfel că în acest an, această perioadă este între 01-19 august”, a transmis compania.

În plus, reprezentanții Ford au indicat și un raport publicat anterior pe platforma Bursei din Istanbul (KAP), destinat investitorilor, în care sunt prezentate perioadele de oprire programată pentru toate fabricile Ford Otosan, inclusiv cea din Craiova. Vezi mai mult AICI.