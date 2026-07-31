Siguranța pietonilor, prioritate pe drumurile din Teleorman. Mircea Dumitrescu, vicepreședintele CJ: Toate trecerile vor fi modernizate

Mircea Dumitrescu, vicepreședinte Consiliul Județean Teleorman, anunță un nou proiect de moernizare a trecerilor de pietoni. Sursa: Simeon Stoilov, Pexels

Mircea Dumitrescu, vicepreședinte Consiliul Județean Teleorman, a explicat, în cadrul dezbaterii "Educația rutieră, disciplină obligatorie indiferent de vârstă", ce se face în județul Teleorman pentru sporirea siguranței rutiere.

Mircea Dumitrescu, vicepreședinte al Consiliul Județean Teleorman, a participat la dezbatererea DC Media Group ”Educația rutieră, disciplină obligatorie indiferent de vârstă”, unde a explicat ce fac autoritățile locale pentru sporirea siguranței rutiere, care sunt realizările pe acest plan în Județul Teleorman, dar și unde mai este de muncă.

El a precizat că instituția a demarat un proiect prin care toate trecerile de pietoni vor fi modernizate. Astfel, acestea vor fi semnalizate mai vizibil, iluminate corespunzător și dotate cu elemente sonore pentru persoanele cu dizabilități.

În plus, Dumitrescu a subliniat că pe lângă o infrastructură rutieră de calitate, sunt necesare și măsuri suplimentare de siguranță, precum semafoare și mai multe sisteme de reducere a vitezei în zonele cu risc ridicat de accidente.

"Din punct de vedere legislativ, într-un fel sau altul, a fost reglementată această impunere a autorităților locale, astfel încât toate drumurile județene și comunale să poate dispune de elemente de siguranță cel puțin a trecerilor de pietoni. În acest sens există o legislație și noi am demarat acum un proiect, sperăm să îl punem în aplicare în perioada următoare, prin care toate trecerile de pietoni să fie semnalizate corespunzător, cu niște culori care să poată să sară puțin în evidență.

În același timp, legislația ne obligă să fie iluminate și nu în ultimul rând să existe elemente de sonorizare pentru persoanele cu dizabilități, astfel încât să poată să știe că acolo sunt trecerile de pietoni. Autoritățile locale, în această problemă, cred că ar trebui să facă mai multă prevenție. Rolul lor este de a asigura o infrastructură pe care să se circule în siguranță.

În plus, pe lângă o infrastructură corespunzătoare, mă refer la starea asfaltului, la tot ceea ce înseamnă elementele acestea de siguranță, contează foarte mult și elementele de vizualizare. Mă refer aici la semafoare, mă refer la elemente de reducere a vitezi în zonele unde există un potențial risc de accidente, în speță la trecerile de pietoni", a explicat Mircea Dumitrescu, vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman în cadrul dezbaterii DC Media Group ”Educația rutieră, disciplină obligatorie indiferent de vârstă”.

Mircea Dumitrescu: În Teleorman, din punct de vedere al infrastructurii rutiere, stăm acceptabil

Totodată, Mircea Dumitrescu a susținut că în județul Teleorman infrastructura rutieră este una bună și că în continuare se lucrează la modernizare, unele drumuri fiind chiar la "un standard foarte înalt". El a subliniat că "siguranța rutieră reprezintă un rezultat dintre infrastructură, autovehicul și elementul uman".

"În ceea ce privește Consiliul Județean Teleorman, suntem în situația în care putem să afirmăm că din punct de vedere al infrastructurii rutiere stăm acceptabil. Mai avem puțin și aproape toți cei 822 de kilometri de rețea vor fi asfaltați. Avem unele drumuri chiar la un standard foarte ridicat pe care se poate circula, dar sigur că sunt foarte multe alte obligații pe care trebuie să le facem.

Din punctul acesta de vedere, autoritățile locale intră undeva la prevenția traficului. Siguranța rutieră reprezintă un rezultat dintre infrastructură, autovehicul și elementul uman. Autoritățile locale trebuie să mențină o infrastructură corespunzătoare, producătorii de vehicule încearcă să îmbunătățească elementele de siguranță ale autoturismelor, dar mai rămâne factorul uman, cu care este mai greu de lucrat.

"Educația rutieră ar trebui începută de la ciclul primar"

Educația rutieră ar trebui începută de la ciclul primar, din familie și să continue pe tot parcursul programului de învățământ. Cu ceva timp în urmă îl urmăream pe domnul Titi Aur care spunea că e un proces care nu trebuie să se termine după obținerea permisului de conducere, ci trebuie să existe o invățare continuă, oamenii trebuie să învețe să nu conducă agresiv, să terminăm cu teribilismul pentru că datele arată că cele mai multe accidente se produc din cauza teribilismului și a neatenției la volan, mai ales în cazul tinerilor care nu au reușit, în procesul de învățământ, să parcurgă și o asemenea etaptă", a mai declarat Mircea Dumitrescu, vicepreședintele Consiliul Județean Teleorman.

La finalul intervenției sale, Mircea Dumitrescu, vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, a spus că orice autoritate locală poate contribui la sporirea siguranței rutiere, direct și indirect. În plus, a subliniat că educația rutieră ar trebui începută la școală de la ciclul primar și să continue pe parcursul tuturor anilor de învățământ.

"În ceea ce privește siguranța rutieră și implicarea autorităților locale, eu cred că orice autoritate locală poate contribui la aceste elemente de prevenție, de instruire a copiilor, prin diverse forme. Chiar dacă nu direct, cel puțin indirect, prin filme, afișe și tot ceea ce poate finanța o autoritate publică locală, astfel încât să vină în ajutorul inspectoratului școlar, în ajutorul Ministerului de Interne, și să se poată astfel desfășura un program de instruire a copiilor și a tinerilor, pe durata întregului proces de învățământ", a concluzionat Mircea Dumitrescu, vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman.