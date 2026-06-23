Primăria Sectorului 3 pregătește modernizarea a 1.100 de treceri de pietoni și intersecții pentru creșterea siguranței rutiere

Primăria Sectorului 3 depune pentru finanțare europeană unul dintre cele mai ample proiecte de siguranță rutieră din București. Investiția, în valoare de peste 391 de milioane de lei, urmărește modernizarea a 1.100 de treceri de pietoni și intersecții, cu prioritate în vecinătatea unităților de învățământ și în zonele cu trafic intens.

Lucrările propuse vor transforma actualele treceri de pietoni și intersecții în zone mult mai sigure pentru toți participanții la trafic. Investiția prevede supraînălțarea platformelor carosabile la nivelul trotuarului pentru 826 de treceri de pietoni, 190 de intersecții în „T” și 84 de intersecții în „X”, dintre care 81 sunt amplasate în apropierea unităților de învățământ.

Pe lângă reconfigurarea infrastructurii rutiere, proiectul include instalarea a 3.460 de stâlpi de iluminat, a 2.859 de sisteme dedicate iluminării trecerilor de pietoni, montarea a 212 panouri electronice cu mesajul „ATENȚIE PIETONI”, garduri pietonale inscripționate „ȘCOALĂ”, marcaje tactile pentru persoanele cu dizabilități și desfășurarea unei campanii de educație rutieră adresate copiilor și participanților vulnerabili la trafic.

Implementarea proiectului este estimată la șase luni de la semnarea contractului de finanțare.

Până la aprobarea finanțării europene, Primăria Sectorului 3 va începe lucrările din fonduri proprii, urmând să amenajeze primele 10 treceri de pietoni conform standardelor prevăzute în proiect.

Beneficiile investiției sunt semnificative. Conform estimărilor realizate în cadrul proiectului, numărul accidentelor grave produse anual în Sectorul 3 ar putea scădea cu peste o treime, de la aproximativ 76 la 50 de accidente pe an, ceea ce înseamnă 26 de accidente grave evitate și aproximativ cinci vieți salvate în fiecare an. Pe durata de viață a investiției, estimată la 20 de ani, ar putea fi prevenite aproximativ 530 de accidente grave. Analiza cost-beneficiu a proiectului indică un beneficiu net pentru societate de circa 1,02 miliarde de lei.

Proiectul respectă, totodată, principiile dezvoltării durabile și ale accesibilității universale. Sunt prevăzute spații verzi noi, iluminat public LED adaptiv, soluții pentru gestionarea apelor pluviale, reciclarea materialelor rezultate din lucrări și amenajări accesibile persoanelor cu mobilitate redusă.

Prin această investiție, Primăria Sectorului 3 continuă programul de modernizare a infrastructurii rutiere, punând pe primul loc siguranța pietonilor și crearea unui spațiu urban mai sigur și mai accesibil pentru întreaga comunitate.