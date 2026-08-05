Dunărea ajunge la minimul istoric, dar apare și o veste bună pentru România / video

Dunărea, iulie 2026/ Apele Române Olt

Debitul Dunării continuă să scadă și se apropie de unul dintre cele mai reduse niveluri înregistrate vreodată la intrarea în România. Chiar dacă joi fluviul va atinge pragul de 1.400 de metri cubi pe secundă, egal cu minimul istoric consemnat în 1985, reprezentanții Administrației Naționale Apele Române transmit că ultimele prognoze aduc și un semnal încurajator.

Potrivit Ana-Mariei Agiu, purtătoarea de cuvânt a Administrației Naționale Apele Române, cele mai recente estimări ale Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor arată că scăderea debitului se va opri în următoarele zile, iar valorile se vor stabiliza.

Ana-Maria Agiu a explicat că prognoza actualizată indică o scădere a debitului până la pragul minim istoric, urmată de o perioadă de stabilizare.

„Prognoza actualizată astăzi de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor indică faptul că debitul Dunării la intrarea în țară este astăzi de 1.450 mc/s, iar mâine va atinge un minim istoric de 1.400 mc/s. Vestea bună este că, pe toată perioada până la începutul săptămânii viitoare, vorbim despre o stabilizare a debitului la 1.400 mc/s”, conform lui Agiu.

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Nivelul Dunării la Cernavodă evoluează mai bine decât arătau estimările inițiale

Reprezentanta Administrației Naționale Apele Române a prezentat și cele mai recente date privind nivelul fluviului în zona Cernavodă.

„De asemenea, nivelul Dunării la Cernavodă este de minus 214 centimetri și va ajunge luni la minus 231 de centimetri. Dacă comparăm cu situația de luni, atunci la Cernavodă erau minus 218 centimetri, spre deosebire de astăzi, când sunt minus 214 centimetri. Aceasta înseamnă o creștere a nivelului cu 4 centimetri”, susține Ana-Maria Agiu.

Potrivit acesteia, diferența față de prognozele anterioare arată că evoluția fluviului este ușor mai favorabilă decât se estima la începutul săptămânii.

Ana-Maria Agiu a subliniat că noile estimări au modificat și momentul în care Dunărea va atinge nivelurile minime prognozate.

„De asemenea, perioada de prognoză indică faptul că s-a prelungit momentul în care Dunărea scade până la minus 231 de centimetri. Prognoza de luni arăta că Dunărea la Cernavodă ar urma să ajungă la minus 233 de centimetri. În acest moment, prognoza indică faptul că, pe 11 august, se va atinge un nivel de minus 231 de centimetri. Pe de o parte, vorbim despre un nivel cu 2 centimetri mai ridicat, iar în același timp acest lucru înseamnă că am câștigat încă două sau trei zile pentru menținerea debitelor minime necesare funcționării centralei de la Cernavodă”, susține reprezentanta Administrației Naționale Apele Române.

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Ce se întâmplă cu operațiunea de scufundare a barjelor

În contextul nivelului foarte scăzut al apei, autoritățile analizează și măsurile tehnice pregătite pentru protejarea infrastructurii și a navigației.

Ana Maria Agiu a precizat că intervențiile sunt evaluate cu maximă atenție: „În ceea ce privește operațiunile de scufundare a barjelor, în acest moment se evaluează foarte atent condițiile de manevrare, astfel încât să existe siguranță maximă atât în ceea ce privește efectuarea manevrelor, cât și pentru echipele care vor desfășura intervenția”.

Potrivit reprezentantei Administrației Naționale Apele Române, toate deciziile vor fi luate în funcție de evoluția debitului și de condițiile din teren, astfel încât intervențiile să se desfășoare în deplină siguranță.