Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Politica Partide politice Cine este omul care ar obține voturile PSD pentru funcția de premier? Marian Petrache: „Vă dau scris că trei sferturi îl votează” / video

Cine este omul care ar obține voturile PSD pentru funcția de premier? Marian Petrache: „Vă dau scris că trei sferturi îl votează” / video

Loredana Iriciuc Autor: Loredana Iriciuc
Data publicării: 05 Aug 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
imagine cu Guvernul României
Foto: Gov.ro

Blocajul politic și incertitudinea privind desemnarea unui nou premier continuă să alimenteze scenarii și analize în spațiul public. În acest context, liberalul Marian Petrache a făcut o serie de declarații. Invitat la Interviurile DCNews, acesta a susținut că PSD ar fi dispus să voteze un premier propus de președintele Nicușor Dan, chiar dacă acesta ar proveni din zona de dreapta.

Afirmațiile au fost făcute în dialog cu analistul politic Bogdan Chirieac și au vizat atât poziția PSD, cât și motivele pentru care șeful statului nu a desemnat încă un nou candidat pentru funcția de prim-ministru.

Discuția a început în momentul în care Bogdan Chirieac a adus în atenție situația politică și dificultatea formării unui nou Guvern.

Marian Petrache a răspuns: „Păi, să vorbiți cu domnul Grindeanu să facă un Guvern”.

Bogdan Chirieac i-a replicat: „Nu vorbesc eu cu domnul, că nu fac eu Guvern. Eu doar mă uit la ce se întâmplă”.

Pornind de aici, liberalul a criticat modul în care, în opinia sa, PSD a gestionat actuala situație politică.

„Nu-ți place cel care conduce mașina, îl dai pe ăla care conduce mașina jos și tu stai în dreapta șoferului. Și mașina nu mai are conducător. Așa a făcut PSD-ul”, spune Petrache.

Marian Petrache: „Vă dau scris că trei sferturi din PSD îl votează!”

În timpul emisiunii, Bogdan Chirieac a mutat discuția asupra rolului președintelui Nicușor Dan și a întrebat de ce șeful statului nu desemnează un nou candidat pentru funcția de premier.

„La noi, conducătorul suprem este domnul Dan. Dânsul trebuie să ocupe de chestia asta, să numească. Apropo, că sunteți om politic cu experiență. De ce nu numește al doilea, oficial, al doilea candidat pentru funcția de premier?” a întrebat analistul politic.

Liberalul a spus că PSD ar susține un premier desemnat de Nicușor Dan chiar dacă acesta ar proveni din PNL.

„Dacă mâine îl numește pe Siegfried Mureșan prim-ministru, vă dau scris că trei sferturi din PSD îl votează”, spune Marian Petrache.

Bogdan Chirieac a continuat dialogul și a adus în discuție un alt nume.

„Și dacă numește tot pe Bolojan? Că poate, acum a doua oară, poate”, spune analistul politic.

Marian Petrache a răspuns că și în acest scenariu rezultatul ar fi același.

„Să știți că și pe Bolojan. Deci, dacă Nicușor Dan numește un prim-ministru din zona de dreapta, PSD-ul votează. Frica de anticipate la PSD e mai mare decât ne închipuim noi. Și să nu spuneți că nu-i așa. E singurul partid care pierde. Și nu are garanție. E loterie”, a răspuns Petrache.

De ce crede Marian Petrache că PSD ar vota un premier de dreapta

Afirmațiile liberalului se bazează pe analiza sa privind poziția în care se află în prezent PSD. În opinia lui Marian Petrache, principalul motiv pentru care PSD ar susține un premier propus de președinte este evitarea alegerilor parlamentare anticipate. Potrivit acestuia, conducerea partidului ar considera că un astfel de scrutin implică riscuri politice importante și nu oferă garanția păstrării actualei reprezentări parlamentare. Acesta este motivul pentru care liberalul spune că social democrații ar prefera validarea unui nou Guvern.

În continuarea dialogului, Bogdan Chirieac a revenit asupra rolului șefului statului: „Și atunci, din cauza asta Nicușor Dan nu desemnează al doilea candidat pentru funcția de premier?”

Marian Petrache a precizat că nu dorește să speculeze asupra intențiilor președintelui: „Nu știu. V-am spus, îl cunosc prea puțin pe Nicușor Dan. Am lucrat foarte puțin cu domnul președinte și nu pot să-mi dau cu părerea, n-ar fi corect”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

marian petrache
bogdan chirieac
guvern
premier
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii (7)

Vrem iesirea din UE   •   05 August 2026   •   14:54

Marsh FMM . VRem #RoEXIT

Terente   •   05 August 2026   •   14:41

Normal că Siegfried
Că doar serviciile l-a trimis în Parlamentul European, serviciile îl pot pune și prim-ministru
Zic doar atât: Doamne ferește!!!

Liberalul   •   05 August 2026   •   14:34

Domnului Marian Petrache: Analiza făcută este valabilă la situația actuală în care se află PNL, nici de cum la PSD , trei sferturi dintre cei care suntem cu adevărat liberali nu votează Bolojan , așa că atunci când vorbim de situația politică să ne uităm în propria gradină.

# SICTIR, PSEUDO-politruc !!!   •   05 August 2026   •   14:32

siegfried??? NU s-ar vota nici el pe el... Du'te DRACU, petrachele lu' PESTE!!! Vorbesti in dodii, PSEUDO-politruc...

Cristi   •   05 August 2026   •   14:31

Dacă PSD mai întra în combinații cu ăștia e terminat. Ăștia se cred de neînlocuit. Vrei, nu vrei, trebuie sa- i votezi.

maglavit   •   05 August 2026   •   14:14

mai petrache aceiasi placa : ilie saracie si bundes republic sigfried. apropo de anticipate voua pnl nu va tremura chilotii ii pierdeti de tot la 8 %

Ion   •   05 August 2026   •   14:12

Moș Petrache ,senilitatea tată ,nu uita pastilele!

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Partide politice
Citește mai multe din Partide politice
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close