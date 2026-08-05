Cine este omul care ar obține voturile PSD pentru funcția de premier? Marian Petrache: „Vă dau scris că trei sferturi îl votează” / video

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Blocajul politic și incertitudinea privind desemnarea unui nou premier continuă să alimenteze scenarii și analize în spațiul public. În acest context, liberalul Marian Petrache a făcut o serie de declarații. Invitat la Interviurile DCNews, acesta a susținut că PSD ar fi dispus să voteze un premier propus de președintele Nicușor Dan, chiar dacă acesta ar proveni din zona de dreapta.

Afirmațiile au fost făcute în dialog cu analistul politic Bogdan Chirieac și au vizat atât poziția PSD, cât și motivele pentru care șeful statului nu a desemnat încă un nou candidat pentru funcția de prim-ministru.

Discuția a început în momentul în care Bogdan Chirieac a adus în atenție situația politică și dificultatea formării unui nou Guvern.

Marian Petrache a răspuns: „Păi, să vorbiți cu domnul Grindeanu să facă un Guvern”.

Bogdan Chirieac i-a replicat: „Nu vorbesc eu cu domnul, că nu fac eu Guvern. Eu doar mă uit la ce se întâmplă”.

Pornind de aici, liberalul a criticat modul în care, în opinia sa, PSD a gestionat actuala situație politică.

„Nu-ți place cel care conduce mașina, îl dai pe ăla care conduce mașina jos și tu stai în dreapta șoferului. Și mașina nu mai are conducător. Așa a făcut PSD-ul”, spune Petrache.

Marian Petrache: „Vă dau scris că trei sferturi din PSD îl votează!”

În timpul emisiunii, Bogdan Chirieac a mutat discuția asupra rolului președintelui Nicușor Dan și a întrebat de ce șeful statului nu desemnează un nou candidat pentru funcția de premier.

„La noi, conducătorul suprem este domnul Dan. Dânsul trebuie să ocupe de chestia asta, să numească. Apropo, că sunteți om politic cu experiență. De ce nu numește al doilea, oficial, al doilea candidat pentru funcția de premier?” a întrebat analistul politic.

Liberalul a spus că PSD ar susține un premier desemnat de Nicușor Dan chiar dacă acesta ar proveni din PNL.

„Dacă mâine îl numește pe Siegfried Mureșan prim-ministru, vă dau scris că trei sferturi din PSD îl votează”, spune Marian Petrache.

Bogdan Chirieac a continuat dialogul și a adus în discuție un alt nume.

„Și dacă numește tot pe Bolojan? Că poate, acum a doua oară, poate”, spune analistul politic.

Marian Petrache a răspuns că și în acest scenariu rezultatul ar fi același.

„Să știți că și pe Bolojan. Deci, dacă Nicușor Dan numește un prim-ministru din zona de dreapta, PSD-ul votează. Frica de anticipate la PSD e mai mare decât ne închipuim noi. Și să nu spuneți că nu-i așa. E singurul partid care pierde. Și nu are garanție. E loterie”, a răspuns Petrache.

De ce crede Marian Petrache că PSD ar vota un premier de dreapta

Afirmațiile liberalului se bazează pe analiza sa privind poziția în care se află în prezent PSD. În opinia lui Marian Petrache, principalul motiv pentru care PSD ar susține un premier propus de președinte este evitarea alegerilor parlamentare anticipate. Potrivit acestuia, conducerea partidului ar considera că un astfel de scrutin implică riscuri politice importante și nu oferă garanția păstrării actualei reprezentări parlamentare. Acesta este motivul pentru care liberalul spune că social democrații ar prefera validarea unui nou Guvern.

În continuarea dialogului, Bogdan Chirieac a revenit asupra rolului șefului statului: „Și atunci, din cauza asta Nicușor Dan nu desemnează al doilea candidat pentru funcția de premier?”

Marian Petrache a precizat că nu dorește să speculeze asupra intențiilor președintelui: „Nu știu. V-am spus, îl cunosc prea puțin pe Nicușor Dan. Am lucrat foarte puțin cu domnul președinte și nu pot să-mi dau cu părerea, n-ar fi corect”.