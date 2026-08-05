Cu luni înainte de anunțul lui Ponta, Chirieac anticipa totul. Cine este acum în pericol / VIDEO

Victor Ponta / Foto: Crișan Andreescu

Analistul politic Bogdan Chirieac a făcut o previziune referitoare la viitorul partid al lui Victor Ponta.

Potrivit acestuia, formațiunea va intra în Parlament din prima și va atrage voturi în special de la votanții AUR și PSD, motiv pentru care reprezintă o amenințare pentru cele două partide. În opinia sa, partidul ar putea obține încă de la primul scrutin un rezultat de peste 5%.

„Victor Ponta tocmai a anunțat că își face partid. Ce părere aveți?”, a întrebat Anca Murgoci, redactor-șef DC News.

„Telespectatorilor TikTok și cititorilor DC News le-am spus de șase luni de zile că își face partid. Să se uite în urmă pe TikTok-urile noastre să vadă că Viorică Ponta își face partid și va fi un partid câștigător, adică va lua peste 5% din prima, fiindcă Ponta are pe persoană fizică 1,3 milioane de voturi. Asta înseamnă minimum 10%, dacă mă întrebați”, a spus Bogdan Chirieac.

„Pentru cine reprezintă o amenințare?”, a întrebat Anca Murgoci.

„Păi, Ponta ne-a și spus ce face. Va fi suveranist pro-occidental. E o amenințare pentru AUR și pentru PSD. Cred că și de la PNL se mai gândesc, dacă nu se duc acolo. Ai mei, de la USR, însă, îl vor uri cât pentru tot restul clasei politice”, a spus Bogdan Chirieac.

Dumneavoastră ați vota un partid nou condus de Victor Ponta?

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Chirieac vede surpriza prezidențialelor: „Acest politician are șanse foarte mari. L-ar învinge și pe Călin Georgescu”



Cine l-ar putea învinge pe Călin Georgescu dacă acesta ar candida din nou la prezidențiale?

Cine ar avea cele mai mari șanse să câștige alegerile prezidențiale dacă acestea ar avea loc în perioada următoare? Întrebarea continuă să alimenteze dezbaterile politice, iar analistul politic Bogdan Chirieac vine cu un scenariu care îi va surprinde pe mulți. Într-un dialog cu Anca Murgoci pe TikTok, analistul politic a zis că Victor Ponta rămâne unul dintre cei mai puternici politicieni din România și că nu este exclus să ajungă chiar președinte.

Bogdan Chirieac a vorbit și despre forța din online a lui Călin Georgescu, despre șansele lui Ilie Bolojan și despre motivele pentru care consideră că fostul premier Victor Ponta continuă să fie unul dintre cei mai importanți jucători ai scenei politice.

Anca Murgoci a zis că întrebarea a pornit de la comentariile primite din partea cititorilor și urmăritorilor DC News.

Bogdan Chirieac: „Victor Ponta este un om politic foarte puternic”

Discuția a pornit după ce Anca Murgoci a observat că afirmațiile analistului au surprins o parte dintre cititorii DC News.

Anca Murgoci: „Cum să spuneți asta despre Ponta? Adică este o veste bună, doar că nu mă așteptam”.

Bogdan Chirieac a răspuns: „Ponta este un om politic foarte puternic.”

Afirmația vine într-un moment în care scena politică este într-o continuă reașezare, iar numele fostului premier este tot mai des menționat în discuțiile despre viitoarele alegeri prezidențiale.

Continuarea, aici: https://www.dcnews.ro/chirieac-vede-surpriza-prezidentialelor-acest-politician-are-sanse-foarte-mari-l-ar-invinge-si-pe-calin-georgescu_1073337.html