Lege anunțată de Grindeanu: Nu mai oprim niciun fel de capacitate dacă nu se pune ceva în loc

Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos

Sorin Grindeanu, liderul PSD, a anunțat că formațiunea sa va depune la Senat un proiect de lege prin care cere ca oprirea capacităților de producere a energiei pe bază de cărbune să fie făcută doar după ce România pune în funcțiune alte surse de energie care să asigure necesarul de consum.

Președintele PSD susține că i-a solicitat premierului demis Ilie Bolojan să negocieze amânarea acestui termen și afirmă că România nu își poate permite să renunțe la capacități de producție fără alternative pregătite. Grindeanu consideră că reducerea producției interne de energie ar putea crește dependența de importuri și ar putea afecta consumatorii.

„Am solicitat azi convocarea de urgență la Senat a unui Birou Permanent pentru introducerea în sesiunea extraordinară a unui proiect de lege prin care România nu va mai închide nicio capacitate de produceție a energiei până nu punem nimic în loc. Îi cer public premierului demis Ilie Bolojan să meargă urgent la Bruxelles și să negocieze amânarea termenului de 31 august pentru oprirea centralelor electrice pe bază de cărbune. Deci, noi depunem la Senat acest proiect de lege, care spune ceva simplu: nu mai oprim niciun fel de capacitate dacă nu se pune ceva în loc. Nu poți lăsa România și fără și mai mult curent, nu putem doar să importăm și să umflăm buzunarele unora. Orice lipsă de acțiune din acest punct de vedere înseamnă complicitate la distrugerea cu premeditare a României”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD susține că menținerea unor capacități de producție interne este necesară pentru stabilitatea sistemului energetic și cere ca deciziile privind închiderea centralelor să fie corelate cu investiții noi în energie. Proiectul anunțat de social democrați urmează să fie transmis Senatului pentru dezbatere.

Grindeanu: „Suntem într-o situație de criză și avem nevoie de soluții excepționale”

Liderul PSD a mai spus că România și-a apărat insuficient interesele în negocierile privind închiderea centralelor pe cărbune și a susținut că producția internă de energie a scăzut semnificativ în ultimele decenii.

„Suntem într-o situație în care pare că România nu și-a negociat bine interesele din această perspectivă. În urmă cu 40 de ani, produceam de de două ori mai multă energie în România decât producem acum. Producem din ce în ce mai puțină energie. Înțelegem cu toții toate chestiunile care țin de mediu (...) dar cred că în balanță trebuie să punem și argumentele legate de interesul național”, susține Grindeanu.

Acesta a mai explicat că a discutat în weekend cu reprezentanți ai organizațiilor PSD din Gorj și Hunedoara și susține că un grup energetic închis la sfârșitul lunii aprilie ar putea fi repornit într-un interval de opt sau nouă zile.

„Vă spuneam că în weekend am vorbit cu colegi de-ai mei din Gorj și Hunedoara, cei din Gorj mi-au spus că în 8-9 zile se poate redeschide grupul închis la sfârșitul lunii aprilie (...) și care ar oferi în jur de 330 de megawați. Avem și cărbune, undeva de 500 de milioane de tone. Suntem într-o situație excepțională, suntem într-o situație de criză și pentru asta e nevoie de soluții excepționale”, susține liderul PSD.

Apel către Guvern pentru o derogare de la Bruxelles

Sorin Grindeanu a cerut Guvernului să solicite de urgență o derogare din partea Comisiei Europene pentru ca România să poată reporni temporar centralele pe cărbune și să folosească aceste capacități pentru producerea energiei electrice.

„De aceea am făcut apel la primul ministru să poată să meargă urgent la Bruxelles să ceară această derogare, astfel încât să putem să redeschidem aceste capacități în această perioadă de criză și să ne folosim aceste capacități pentru producerea de energie electrică. Pentru asta venim cu această lege, cu acest proiect de lege pe care eu cred că îl va vota toată lumea în Senat”, a conchis Sorin Grindeanu.