Diana Șoșoacă a jucat hora în piscină / video viral

Sursa foto: Inquam Photos / Virgil Simonescu

Europarlamentarul Diana Iovanovici-Șoșoacă a jucat hora în piscină la Academia de Vară S.O.S. România.

Diana Iovanovici-Șoșoacă este, din nou, protagonista unor scene care atrag atenția publică. De data aceasta, lidera S.O.S. România a fost filmată în timp ce dansa hora într-o piscină, alături de mai multe susținătoare. Voia bună este întreținută de muzica Tarafului Vața.

În perioada 1–4 august 2026, la Vața de Jos, județul Hunedoara, se desfășoară Academia de Vară S.O.S. România, la inițiativa președintelui partidului, Diana Iovanovici-Șoșoacă, având ca obiectiv formarea și consolidarea unei elite politice bine pregătite, capabile să răspundă provocărilor cu care se confruntă România, potrivit unui comunicat de presă.

Evenimentul organizat de S.O.S. România va continua și pe parcursul următoarelor zile, Academia de Vară urmând a se încheia în seara zilei de 4 august 2026.

În ultima vreme, Diana Iovanovici-Șoșoacă a fost filmată de mai multe ori în ipostaze inedite și a fost inițiatoarea unor demersuri anti-UE. De exemplu, în luna mai, ea a rupt un steag al Uniunii Europene la un eveniment din județul Teleorman, iar în 2025 în a organizat un concert cu muzică și artificii în vecinătatea Ambasadei Ucrainei din România.

De asemenea, europarlamentarul a participat de mai multe ori la evenimente organizate la Ambasada Federației Ruse din București.

@bzi_romania Europarlamentarul Diana Șoșoacă joacă hora în piscină alaturi de susținători ♬ sunet original - BZI.ro

Reamintim că, în urmă cu numai câteva zile, Diana Iovanovici-Șoșoacă a fost implicată într-un accident rutier după ce șoferul mașinii în care se afla nu a respectat distanța față de ceilalți participanți la trafic. Europarlamentarul român a fost transportat la Spitalul Universitar din Capitală în plină grevă a personalului din sănătate.

Diana Șoșoacă a avut o scurtă conversație cu Vladimir Putin, pe 5 iunie 2026

Diana Iovanovici-Șoșoacă a fost singurul lider politic din România care, la începutul lunii iunie, a participat la Forumul Economic de la Sankt Petersburg. Chiar în timp ce în România picau drone, Diana Șoșoacă a luat cuvântul și a vorbit cu Vladimir Putin.

„Cred că sunt singura româncă prezentă aici”, a zis Diana Șoșoacă în ropote de aplauze.

„Aș vrea să vă spun că poporul român nu vă urăște. Poporul român dorește pace cu Rusia. Nu vrem să îi ajutăm pe ucraineni. Nu vrem să le dăm bani și arme. Dar, din păcate, România este condusă de la Bruxelles. Și nu vă pot transmite un salut călduros din partea președintelui nostru, pentru că noi nu avem un președinte (...)“, a mai zis Diana Iovanovici-Șoșoacă.