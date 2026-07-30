Claudiu Târziu cere păstrarea programului UE cu fructe, legume și lapte în școli, cu buget dedicat

Claudiu Târziu, eurodeputat ECR în Parlamentul European

Europarlamentarul ECR Claudiu Târziu solicită menținerea Schemei UE pentru fructe, legume și lapte în școli printr-un buget european dedicat, astfel încât programul să nu intre în competiție cu alte măsuri finanțate din Politica Agricolă Comună.

În calitate de raportor alternativ din partea Grupului ECR pentru reforma Organizării Comune a Piețelor Agricole (OCM), Claudiu Târziu a depus o serie de amendamente prin care cere protejarea finanțării Schemei UE pentru fructe, legume și lapte în școli.

Potrivit europarlamentarului, programul are un rol esențial în promovarea unei alimentații sănătoase în rândul copiilor și trebuie să beneficieze de un buget european dedicat, fără a fi pus în competiție cu alte măsuri din cadrul Politicii Agricole Comune.

Totodată, europarlamentarul Claudiu Târziu, membru al Grupului ECR, consideră că modul de implementare a programului trebuie să țină cont de particularitățile fiecărui stat membru. În cazul României, măsurile ar trebui adaptate specificului sistemului național de educație și realităților din teren, astfel încât accesul tuturor elevilor la program să fie garantat și echitabil.

Amendamentele mai prevăd încurajarea consumului de produse proaspete și de origine locală, precum și posibilitatea ca statele membre să adapteze criteriile nutriționale în funcție de tradițiile alimentare și de obiceiurile de consum ale populației.

”Reforma OCM trebuie să ofere fermierilor instrumente reale pentru dezvoltare și competitivitate, respectând în același timp specificul fiecărui stat membru”, a transmis Claudiu Târziu.

Prin propunerile depuse, europarlamentarul susține că urmărește atât protejarea unui program european destinat copiilor, cât și creșterea rolului producătorilor locali în aprovizionarea școlilor, în condițiile în care agricultura românească are nevoie de mecanisme de sprijin adaptate nevoilor interne.

Articolul este finanțat de Grupul ECR din Parlamentul European.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202501410