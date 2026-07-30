Claudiu Târziu acuză o „ideologizare” a Parlamentului European

Imagine cu europarlamentarul Claudiu Târziu în Parlamentul European. Foto: Facebook Claudiu Târziu

Europarlamentarul ECR Claudiu Târziu susține că documentele adoptate de Parlamentul European includ în mod constant referiri la egalitatea de gen, sănătatea reproductivă și comunitatea LGBT, indiferent de domeniul abordat.

Europarlamentarul ECR Claudiu Târziu afirmă că, la doi ani de la începutul mandatului său în Parlamentul European, a ajuns la concluzia că aproape toate rapoartele adoptate de instituție conțin referiri la egalitatea de gen sau la politicile privind sexualitatea, indiferent de tema principală a documentului.

Claudiu Târziu, membru al Grupului ECR, a observat această tendință încă din 2024, însă a considerat inițial că este vorba despre un fenomen temporar. După analizarea rapoartelor adoptate în ultimele luni, Târziu spune că a constatat că aceste referiri sunt prezente în mod constant și reprezintă, în opinia sa, „dovada cea mai puternică a unei ideologizări decerebrate a Uniunii Europene”.

Europarlamentarul afirmă că documente privind combaterea sărăciei, medicamentele critice, bugetul Uniunii Europene, fiscalitatea, dizabilitățile sau protecția minorilor conțin, în diferite forme, referiri la „dimensiunea de gen”, „sănătatea reproductivă” sau integrarea perspectivei de gen în politicile europene.

„În general, sunt subiecte tehnice, care ar trebui rezolvate cu cifre, nu cu ideologie de gen. În fiecare apare aceeași subliniere obsesivă”, susține Claudiu Târziu.

Acesta afirmă că numeroase documente fac referiri și la comunitatea LGBT și consideră că termenul „gen” este utilizat frecvent pentru a include teme legate de orientarea sexuală.

În analiza sa, europarlamentarul invocă și Strategia UE pentru egalitatea de gen, despre care spune că urmărește integrarea acestei perspective în toate politicile europene, de la piața muncii și protecția socială până la migrație, politică externă și programe de dezvoltare internațională.

În concluzie, europarlamentarul susține că Uniunea Europeană s-a îndepărtat de rolul de a elabora politici publice bazate pe criterii tehnice și economice și promovează, în schimb, o agendă ideologică prezentă în majoritatea rapoartelor și rezoluțiilor adoptate.

„Sexualitatea pare cheia de boltă a viziunii pentru Europa a celor care conduc destinele a 450 de milioane de europeni”, afirmă Claudiu Târziu.

Articolul este finanțat de Grupul ECR din Parlamentul European.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202501410