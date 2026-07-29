Unde își face concediul Mircea Badea

Mircea Badea

Mircea Badea este în vacanță.

Ce destinație a ales Mircea Badea pentru a-și face vacanța? Începem cu câteva indicii: se află la aproximativ 1000 kilometri de București, nu este insulă, pe drum s-a oprit o noapte la Salonic, iar în apropierea destinației se află râul lui Hades din mitologia greacă. Este vorba despre Parga, nord-vestul Greciei.

De ce este Parga atât de specială

Parga, una dintre cele mai spectaculoase stațiuni din Grecia continentală, se află pe coasta Mării Ionice, în regiunea Epirus, între Preveza și Igoumenitsa. Este așezată într-un decor în care munții se întâlnesc cu marea. Stațiunea impresionează prin golfurile sale pitorești, plajele cu nisip fin și peisajele spectaculoase.

Construită în trepte pe versanții muntelui, Parga oferă un peisaj care amintește de un amfiteatru colorat atunci când este privită de pe mare. Tocmai această imagine i-a adus comparația cu Positano. Este considerată de mulți una dintre cele mai frumoase destinații din Grecia. Farmecul stațiunii este dat de influențele venețiene, străduțele înguste pavate, casele viu colorate, plajele generoase și peisajele naturale deosebite. Toate acestea transformă Parga într-o destinație de vacanță care cucerește vizitatorii încă de la prima vedere.

CITEȘTE ȘI: Unde să pleci în vacanță? Răzvan Dumitrescu: Dacă vreți să fiți în siguranță, uitați-vă unde își fac acești oameni concediile / video



Cât faci până în Parga

Distanța București - Parga este de aproximativ 1000 de kilometri și poate fi parcursă cu mașina în aproximativ 13 ore și jumătate. Cel mai bun traseu este vama Giurgiu - Sofia - vama Kulata - Salonic - Parga. Din Giurgiu până în centrul orașului Parga ai de parcurs 961 de kilometri. Orașul este situat în vestul Greciei continentale, la jumătatea distanței dintre Lefkada și granița cu Albania.

Dacă vrei să mergi cu avionul, cel mai apropiat aeroport de Parga este Aktion. Este situat la 70 kilometri de orașul Preveza. De aici mai ai aproximativ o oră de mers cu mașina pentru a ajunge în Parga.

CITEȘTE ȘI: Poți locui gratuit pe o insulă din Grecia, cu o singură condiție. Primești și o masă pe zi, iar utilitățile sunt incluse



Mulți preferă să meargă cu mașina personală întrucât au flexibilitate, iar la întoarcere, dacă tot treci prin Salonic și mai dorești să-ți extinzi vacanța cu câteva zile, te poți abate 50 km spre sud pentru a vizita peninsula Halkidiki. Dacă ești indecis unde să mergi, alege brațul Sithonia.

VEZI ȘI ALTE ȘTIRI: O destinație mediteraneană i-a luat prin suprindere pe turiști. E mai scumpă decât Spania sau Grecia. În România, doar 3 din 10 familii și-au permis un concediu



Una dintre cele mai iubite destinații de vacanță a ajuns printre cele mai scumpe din Mediterană.

Croația a devenit una dintre cele mai scumpe destinații din Mediterană în ceea ce privește prețurile restaurantelor și hotelurilor, clasându-se acum peste Spania sau Grecia. Conform unei analize realizate de Euronews pe baza datelor Eurostat pentru 2025, doar Franța și Italia au prețuri mai mari printre țările din Mediterană, scrie Novinite.

Folosind indicele mediu al UE de 100 ca punct de referință, Eurostat arată că Portugalia rămâne una dintre cele mai accesibile destinații pentru turiști, cu un nivel al prețurilor de 73,6. Este urmată de Turcia și Spania, în timp ce Greciaînregistrează un indice de 86,1. Indicele Croației este de 89,6, plasând-o printre opțiunile mai scumpe din regiune.

Potrivit analistul economic Petar Vušković, creșterea costurilor din sectorul turistic al Croației este legată în principal de cheltuielile tot mai mari pentru întreprinderi. Acestea includ prețuri mai mari la energie, creșterea costurilor forței de muncă și aprovizionarea cu alimente mai scumpe, care se reflectă în cele din urmă în prețurile pentru turiști.

Croația se clasează printre țările europene cu cele mai mari prețuri la alimente. Doar Franța, Grecia și Italia au piețe alimentare mai scumpe, conform Eurostat.

Cu toate acestea, analiștii avertizează că cifrele ar trebui interpretate cu atenție, deoarece Eurostat se bazează pe mediile naționale, mai degrabă decât pe prețurile din anumite puncte turistice. Media croată include atât destinații foarte populare, cum ar fi Dubrovnik și Hvar, cât și zone mai puțin turistice, cum ar fi Zagreb, Lika și Slavonia.

INS: Doar 3 din 10 familii din România şi-au permis să plece în vacanţă



Precizăm în acest context că potrivit datelor Institutului Național de Statistică, 81% dintre gospodăriile din România au făcut față anul trecut cheltuielilor cu veniturile pe care le au.

Totodată, anul trecut, doar 3 din 10 familii din România și-au permis să petreacă o săptămână de vacanță în afara gospodăriei.

În 2024, doar 26% dintre familiile din România și-au permis un concediu.