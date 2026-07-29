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BANCUL ZILEI: Dieta minune de la țară

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 29 Iul 2026
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Bancul zilei. Două prietene discută despre ultima metodă de slăbit.

– Fă Elena, văzui la televizor că acuma e la modă o dietă în care mănânci numai salată verde și bei apă cu lămâie.

– Păi și ce legătură are asta cu noi, mamă soacră, că noi avem porcul în bătătură și beciul plin cu slănină?

– Mă gândeam să țin și eu dieta asta, fă, poate mai slăbesc un pic la burtă și la picioare.

– Ei, mamă soacră, la dumneavoastră nu merge cu dietă de asta ușoară, de la oraș, trebuie ceva mai drastic.

– Da' ce ar merge, fă, spune-mi și mie, că tare aș vrea să fiu mai subțirică!

– Păi ar merge o dietă cu tăcere... Cât timp aveți gura închisă, nu intră calorii și avem și noi liniște în casă!

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