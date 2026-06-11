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BANCUL ZILEI: Oltenii devin constructori

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 11 Iun 2026
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Bancul zilei. Doi olteni au primit comanda să construiască o scară de 20 m.

În timp ce îşi făceau planul, au constatat că au uitat metrul acasă. Atunci unul din ei zice:

– Hai să ne suim unul pe celălalt, ne ştim fiecare măsura şi, prin urmare, putem face calculul.

În acel moment, un moldovean trece pe lângă ei şi, văzându-i unul în cârca celuilalt, le zice:

 – Şi fashiţi, mă?

– Măsurăm scara asta, nu vezi?

– Ai di mini, da’ proşti mai sunteţi. Nu puteaţi s-o puniţi pi pamânt şi să vă lunjiţi pi lângă ea?

– Prost eşti tu. Noi îi măsurăm înălţimea, nu lungimea.

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