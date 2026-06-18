Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Stiri Bancul zilei BANCUL ZILEI: Reguli de conviețuire

BANCUL ZILEI: Reguli de conviețuire

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 18 Iun 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
banc1

Bancul zilei. Ion și Măria, proaspăt căsătoriți, pun la punct conviețuirea de cuplu.

- Mărie, dacă vrei să ai viață cu mine, trebuie să ții minte trei lucruri. Când voi veni eu pe uliță cu cușma pe dreapta, atunci să știi că-i de bine. Mâncăm, ne veselim, bem…
Când sunt cu ea pe stânga e rău tare. Lași blidele și fugi unde oi ști, numa-n calea mea să nu stai că-s nervozat.

Ei, ș-apoi, când m-oi vedea venind fluierând cu cușma așa, mai pe spate, lași tot din mâna, lași țoalele și numa-n pat să te găsesc, că-s cu chef tare.
Întelesu-m-ai?

-Înteles Ioane. Dar am și eu o regulă.

- Zi, Mărie.

- Când vei veni tu așa de la câmp și m-oi vedea stând în poartă că mă uit lung cu mâinile în șold, apoi să-ți dai cușma așa, mai pe spate…

Vezi și: BANCUL ZILEI: Sarmalele iertării

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Bancul zilei
Citește mai multe din Bancul zilei
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close