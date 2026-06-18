BANCUL ZILEI: Reguli de conviețuire

Bancul zilei. Ion și Măria, proaspăt căsătoriți, pun la punct conviețuirea de cuplu.

- Mărie, dacă vrei să ai viață cu mine, trebuie să ții minte trei lucruri. Când voi veni eu pe uliță cu cușma pe dreapta, atunci să știi că-i de bine. Mâncăm, ne veselim, bem…

Când sunt cu ea pe stânga e rău tare. Lași blidele și fugi unde oi ști, numa-n calea mea să nu stai că-s nervozat.

Ei, ș-apoi, când m-oi vedea venind fluierând cu cușma așa, mai pe spate, lași tot din mâna, lași țoalele și numa-n pat să te găsesc, că-s cu chef tare.

Întelesu-m-ai?

-Înteles Ioane. Dar am și eu o regulă.

- Zi, Mărie.

- Când vei veni tu așa de la câmp și m-oi vedea stând în poartă că mă uit lung cu mâinile în șold, apoi să-ți dai cușma așa, mai pe spate…