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BANCUL ZILEI: Explicație plauzibilă

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 29 Iun 2026
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Bancul zilei. Vine soacra acasă și își găsește ginerele furios la culme, împachetându-și bagajele:

– Ce s-a întâmplat? întreabă ea.

– Ce s-a întâmplat, răbufni ginerele? Îți spun eu ce s-a întâmplat!… I-am trimis un e-mail fiicei dumitale în care i-am spus că astăzi mă întorc acasă din călatoria mea. Când am ajuns acasă, ghici ce-am găsit? Nevastă-mea, da, Maria mea, se tăvălea cu un tip în patul nostru matrimonial! Acesta este sfârșitul căsniciei noastre, voi pleca pentru totdeauna!

– Calmează-te, îi zice soacra-sa. Ceva nu e în regulă în toata povestea asta. Maria nu ar face niciodată așa ceva! Stai numai o clipă, să merg  să verific ce s-a întâmplat…

Dupa câteva momente, intră soacră-sa înapoi în camera afișând un zâmbet larg și-i zice ginerelui:

– Vezi, ți-am spus eu că trebuie să existe o explicație simpla: Maria nu a primit niciun e-mail!

Vezi și: BANCUL ZILEI: Când trebuie să fii chit

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