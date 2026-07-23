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BANCUL ZILEI: Cină în familie

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 23 Iul 2026
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Bancul zilei. Mama, tata și băiatul de 10 ani la cină mâncau paste. Băiatul făcea nazuri și nu vroia să mănânce.

 La un moment dat, tatăl se apropie de băiat, îi șoptește ceva la ureche și acesta se apucă să mănânce tot imediat și o zbughește la el în cameră.
Mama, încântată, îl întreabă pe tată:

– Ești extraordinar, ce i-ai zis? Cum ai reușit?

Tatăl mândru, îi răspunde:

– I-am zis că dacă nu o să mănânce tot, o va avea mică, atunci când va crește mare.

Trec câteva minute și zbang primește o lingură în frunte de la sotie.

– Ce s-a întâmplat?

Sotia:

– Tu când ai fost mic, de ce nu ai mâncat tot din farfurie?

Vezi și: BANCUL ZILEI: Răspuns de poveste pentru o fetiță

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