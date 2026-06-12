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BANCUL ZILEI: Despre amante...

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 12 Iun 2026
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Bancul zilei. Soții se aflau într-un restaurant de fițe pentru a servi masa.

La un moment dat își face apariția o tânără sexy, care îl salută pe soț într-un mod intim. La care soție îl întreabă?

-Cine este tipa asta obraznică?

-Amanta mea, i se răspunde!

-Nu ți-e rușine? Să știi că îmi iau lucrurile și mă mut la mama!

-Nu ai decât, dar adio shopping la Milano, schi în Alpi sau croaziere pe Mediterana.

Soții mănâncă în tăcere, iar la un moment dat își face apariția un prieten de familie la braț cu o blondă sexy și foarte elegantă.

-Cine este tipa  care este la braț cu prietenul nostru?

-Amanta lui. La care soția, după câteva minute, nu poate să  nu constate:

-A noastră-i  mai frumoasă!

Vezi și: BANCUL ZILEI: Oltenii devin constructori

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