BANCUL ZILEI: Despre amante...

Bancul zilei. Soții se aflau într-un restaurant de fițe pentru a servi masa.

La un moment dat își face apariția o tânără sexy, care îl salută pe soț într-un mod intim. La care soție îl întreabă?

-Cine este tipa asta obraznică?

-Amanta mea, i se răspunde!

-Nu ți-e rușine? Să știi că îmi iau lucrurile și mă mut la mama!

-Nu ai decât, dar adio shopping la Milano, schi în Alpi sau croaziere pe Mediterana.

Soții mănâncă în tăcere, iar la un moment dat își face apariția un prieten de familie la braț cu o blondă sexy și foarte elegantă.

-Cine este tipa care este la braț cu prietenul nostru?

-Amanta lui. La care soția, după câteva minute, nu poate să nu constate:

-A noastră-i mai frumoasă!