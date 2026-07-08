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BANCUL ZILEI: D'ale vieții...

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 08 Iul 2026
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bancuri

Bancul zilei. Relațiile de cuplu au fost întotdeauna un subiect de amuzament.

La ce vârstă bărbatul poate să facă ce vrea?

-Niciunul nu a apucat această vârstă!

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Când o femei îți spune: Te întreb ceva,  dar să-mi răspunzi cinstit...!

...Deja știe totul!

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La înmormântarea unui bărbat stăteau, una lângă alta, soția și amanta.

Amanta plângea, soția o consolează:

-Lasă că mă căsătoresc din nou!

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Soția, către soț:

-Oare când încetezi să mai mergi pe la femei? Avem deja 3 copii și niciunul nu este al tău!

Vezi și: BANCUL ZILEI: ...Pentru bătrânețe

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