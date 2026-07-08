BANCUL ZILEI: D'ale vieții...

Bancul zilei. Relațiile de cuplu au fost întotdeauna un subiect de amuzament.
La ce vârstă bărbatul poate să facă ce vrea?
-Niciunul nu a apucat această vârstă!
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Când o femei îți spune: Te întreb ceva, dar să-mi răspunzi cinstit...!
...Deja știe totul!
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La înmormântarea unui bărbat stăteau, una lângă alta, soția și amanta.
Amanta plângea, soția o consolează:
-Lasă că mă căsătoresc din nou!
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Soția, către soț:
-Oare când încetezi să mai mergi pe la femei? Avem deja 3 copii și niciunul nu este al tău!