BANCUL ZILEI: D'ale vieții...

Bancul zilei. Relațiile de cuplu au fost întotdeauna un subiect de amuzament.

La ce vârstă bărbatul poate să facă ce vrea?

-Niciunul nu a apucat această vârstă!

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Când o femei îți spune: Te întreb ceva, dar să-mi răspunzi cinstit...!

...Deja știe totul!

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La înmormântarea unui bărbat stăteau, una lângă alta, soția și amanta.

Amanta plângea, soția o consolează:

-Lasă că mă căsătoresc din nou!

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Soția, către soț:

-Oare când încetezi să mai mergi pe la femei? Avem deja 3 copii și niciunul nu este al tău!