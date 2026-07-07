Cât a luat la bacalaureat fiul lui Adrian Veștea

Adrian Veștea, premier desemnat. Sursa foto: Agerpres

Fiul cel mic al lui Adrian Veștea a trecut de examenul maturității.

Când a fost desemnat pentru funcția de premier al României, Adrian Veștea a dezvăluit că, fix atunci, își propusese să meargă la Muntele Athos pentru a se ruga pentru succesul fiului său cel mic la examenul de bacalaureat.

Deși soarta i-a fost potrivnică liberalului în obținerea funcției de premier, fiul său s-a dovedit a fi mai norocos și a obținut o notă mare la examenul maturității.

Daniel Emilian Veștea, absolvent al Colegiului Național de Informatică Grigore Moisil din Brașov, a reușit să treacă cu brio de „furcile caudine” ale Bacalaureatului, notează Biz Brașov.

Potrivit unor surse Biz Brașov din Ministerul Educației, fiul cel mic al lui Adrian Veștea a obținut o medie de 8,95.

Tânărul ar fi luat 8,5 la Limba Română, 9 la materia obligatorie a profilului, Matematică, și 9,35 la proba la alegere a profilului și specializării, Biologie.

Adrian Veștea mai are un fiu, Darius Adrian, care este student la Facultatea de Fizică din București.