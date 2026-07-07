Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Stiri Cât a luat la bacalaureat fiul lui Adrian Veștea

Cât a luat la bacalaureat fiul lui Adrian Veștea

Ioan-Radu Gava Autor: Ioan-Radu Gava
Data publicării: 07 Iul 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
adrian vestea pnl
Adrian Veștea, premier desemnat. Sursa foto: Agerpres

Fiul cel mic al lui Adrian Veștea a trecut de examenul maturității.

Când a fost desemnat pentru funcția de premier al României, Adrian Veștea a dezvăluit că, fix atunci, își propusese să meargă la Muntele Athos pentru a se ruga pentru succesul fiului său cel mic la examenul de bacalaureat.

Deși soarta i-a fost potrivnică liberalului în obținerea funcției de premier, fiul său s-a dovedit a fi mai norocos și a obținut o notă mare la examenul maturității.

Daniel Emilian Veștea, absolvent al Colegiului Național de Informatică Grigore Moisil din Brașov, a reușit să treacă cu brio de „furcile caudine” ale Bacalaureatului, notează Biz Brașov.

Potrivit unor surse Biz Brașov din Ministerul Educației, fiul cel mic al lui Adrian Veștea a obținut o medie de 8,95.

Tânărul ar fi luat 8,5 la Limba Română, 9 la materia obligatorie a profilului, Matematică, și 9,35 la proba la alegere a profilului și specializării, Biologie.

Adrian Veștea mai are un fiu, Darius Adrian, care este student la Facultatea de Fizică din București.

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

adrian vestea
rezultate bac 2026
bacalaureat
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii (1)

Terente   •   07 Iulie 2026   •   15:02

Slab la minte
Ca tac-su !!

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Stiri
Citește mai multe din Stiri
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close