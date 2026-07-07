UMF „Carol Davila” dezvoltă un ecosistem digital integrat pentru cercetare medicală

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București dezvoltă un ecosistem digital integrat pentru cercetarea medicală bazată pe date clinice și genomice de mare volum.

UMFCD a lansat proiectul „Bioinnovative Center for Integrated Medical Data and Research in Bucharest” – BioMedLake, o inițiativă strategică dedicată dezvoltării infrastructurii de cercetare biomedicală, integrării datelor medicale și accelerării colaborării naționale în domeniul cercetării medicale

”Ne aflăm astăzi în fața unei inițiative cu impact național, care are potențialul de a schimba modul în care înțelegem, organizăm și valorificăm datele medicale în beneficiul cercetării, al inovării și, în final, al pacienților. BioMedLake nu este doar un proiect de infrastructură digitală. Este un proiect care deschide o etapă nouă în colaborarea dintre universități, spitale, institute de cercetare, autorități publice și parteneri tehnologici, într-un domeniu esențial pentru viitorul medicinei: utilizarea responsabilă a datelor medicale, a tehnologiilor inovative și a inteligenței artificiale”, a declarat Rectorul UMF ”Carol Davila” din București, Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga.

Proiectul este finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Sănătate și are o valoare de 99.676.414,00 lei, finanțarea fiind asigurată integral din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” are ca parteneri Universitatea Politehnică București, Institutul de Cercetare-Dezvoltare în Genomică, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice și Serviciul de Telecomunicații Speciale. Directorul proiectului este dr. Octavian Andronic, coordonatorul Centrului de Inovație și e-Health din cadrul UMF ”Carol Davila”.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea și implementarea unui ecosistem digital integrat pentru cercetarea medicală bazată pe date clinice și genomice de mare volum, cu scopul de a crește capacitatea de cercetare-dezvoltare-inovare a partenerilor și de a facilita transferul rezultatelor cercetării către practica medicală.

În cadrul proiectului va fi creată o infrastructură complexă de tip Data Lake și HPC, destinată colectării, stocării securizate și procesării datelor provenite de la cel puțin 30 de unități medicale partenere. Această infrastructură va fi completată de o platformă integrată pentru cercetare medicală, care va include o aplicație mobilă pentru pacienți, un sistem de management al studiilor clinice, dashboard-uri de cercetare și interfețe de conectivitate.

Un element central al proiectului îl reprezintă dezvoltarea și validarea a trei module de inteligență artificială cu aplicabilitate directă în cercetarea medicală: un modul pentru curarea, armonizarea și standardizarea semantică a datelor clinice; un modul pentru interogare semantică și meta-căutare clinică multimodală; și un modul dedicat registrelor clinice, cohortării, screeningului de eligibilitate și identificării cohortelor pentru cercetare.

”Prin BioMedLake, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București și partenerii săi urmăresc consolidarea interoperabilității datelor medicale la nivel național prin alinierea la standarde internaționale și prin stimularea utilizării secundare a datelor medicale agregate în scopuri de cercetare, dezvoltare de algoritmi de sprijin decizional clinic și implementare responsabilă a inteligenței artificiale în sănătate”, a declarat directorul proiectului BioMedLake, Ș. L. Dr. Octavian Andronic.

Proiectul va sprijini dezvoltarea studiilor clinice multicentrice, cercetarea retrospectivă, medicina personalizată și formarea avansată a cercetătorilor și personalului medical. Totodată, vor fi publicate 20 de articole științifice și vor fi organizate două conferințe de diseminare a rezultatelor, contribuind la creșterea vizibilității internaționale a cercetării medicale românești. Diseminarea se va realiza și prin participarea la conferințe naționale și internaționale de profil.

„BioMedLake reprezintă o investiție strategică în dezvoltarea infrastructurii necesare utilizării secundare a datelor medicale pentru cercetare și inovare, în acord cu obiectivele Spațiului European al Datelor pentru Sănătate (EHDS). În România, acest domeniu se află într-o etapă de dezvoltare, iar prin acest proiect ne propunem ca UMF „Carol Davila”, împreună cu partenerii săi, să contribuie la construirea unui pilon național pentru valorificarea responsabilă a datelor medicale, prin tehnologii digitale avansate și inteligență artificială, în linie cu prioritățile europene promovate prin inițiativa STEP”, a declarat Conf. Univ. Dr. Ștefan Bușnatu, Prorector pentru dezvoltarea infrastructurii informaționale, digitalizare și tehnologii inovative al Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București.