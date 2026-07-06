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DCNews Politica Scenariu exploziv: Nicușor Dan, suspendat! Revine turul doi?! Asul din mâneca lui Ilie Bolojan / video

Scenariu exploziv: Nicușor Dan, suspendat! Revine turul doi?! Asul din mâneca lui Ilie Bolojan / video

Autor: Ioana Dinu
Data publicării: 06 Iul 2026
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Anca Murgoci și Bogdan Chirieac
Anca Murgoci și Bogdan Chirieac

Va fi suspendat Nicușor Dan? Revenim la turul doi cu Georgescu și Lasconi?

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat, în cadrul unui dialog cu Anca Murgoci, redactor-șef DC News, scenariul suspendării președintelui Nicușor Dan, după ce liderul AUR, George Simion, a anunțat public că își dorește declanșarea unei astfel de proceduri.

Bogdan Chirieac a exclus categoric posibilitatea reluării turului al doilea al alegerilor prezidențiale, însă a avertizat că o suspendare ar putea deveni posibilă în anumite condiții politice. Cum? Haideți să vedem.

Iată dialogul de pe TikTok:

Anca Murgoci: Domnule Chirieac, AUR pregătește suspendarea lui Nicușor Dan. Ce spuneți? Nu e momentul să ne întoarcem la turul al doilea, să avem o finală între Călin Georgescu și Elena Lasconi? Mai ales că Elenei Lasconi i s-a făcut, poate, cea mai mare nedreptate, iar chiar ea a spus că, la cum se comportă Nicușor Dan în ultima perioadă, s-ar putea să avem primul președinte suspendat din istorie.

Bogdan Chirieac: Doamnă, cu dragoste vă spun: Legal nu se mai poate întoarce turul al doilea.

Anca Murgoci: Da, dar lumea cere în continuare acest lucru și poate o lămurire este binevenită.

Bogdan Chirieac: Legal nu mai este posibil. Dar mă tem, și spun cu toată seriozitatea, că Nicușor Dan ar putea fi suspendat în momentul în care Ilie Bolojan își dă mâna cu George Simion. George Simion, în mod corect și onest, a anunțat că vrea să îl suspende pe Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. N-a spus-o într-un tufiș, n-a spus-o la o cafenea. Nu. A spus-o la Palatul Cotroceni, în fața presei. Dacă Ilie Bolojan achiesează la această idee și ai mei din USR sunt de acord – pentru că ei sunt de acord cu orice spune domnul Ilie Bolojan – atunci vom avea o problemă. Fiindcă opinia publică din România nu este deloc favorabilă lui Nicușor Dan. Și dacă vom avea suspendarea președintelui, instabilitatea din România va crește la cote nemaiîntâlnite. Mi-e teamă că doamna Lasconi are dreptate. Nicușor Dan ar putea fi primul președinte suspendat. Și nu o spun cu bucurie, ci cu mare, mare îngrijorare.

Anca Murgoci: Suntem curioși să aflăm ce spun cititorii DC News. Eu sunt Anca Murgoci și vă aștept în comentarii să ne spuneți dacă credeți că Nicușor Dan va fi suspendat.

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CE ÎNTREBĂRI MAI AVEȚI PENTRU BOGDAN CHIRIEAC? VĂ PROPUNEM SĂ-L PROVOCAȚI, IAR ANCA MURGOCI ÎI VA TRANSMITE MESAJELE DUMNEAVOASTRĂ PENTRU A FACE TIKTOK!

@rodcnews

Va fi suspendat Nicușor Dan?! Revine turul doi? Cu Georgescu și Lasconi? Anca Murgoci și Bogdan Chirieac / www.dcnews.ro

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Comentarii (6)

Marco   •   06 Iulie 2026   •   14:54

Presedinte suspendat am mai avut. Poate vreti sa ziceti demis.

Coca   •   06 Iulie 2026   •   14:36

De fapt, care este motivul ptr.care ar putea fi suspendat Nicusor DAN? Întotdeauna, în spatele acestor discuții se ascunde cate ceva întunecos, dubios. Nu Dl.Dan este problema ( cu siguranță își va găsi de lucru ), problema este România.Ce facem cu tara noastră? Ce facem cu democratia ?Liderii de opinie ar trebui tot timpul să aducă aceste lucruri în discuție, nu tot timpul sa-atace pe Președinte, uneori cu vorbe grele, mult prea grele venite uneori din partea unor personalități civile de la care chiar nu te astepti sa aiba un astfel de limbaj.Nu mai urmăresc niciun post de televiziune în care moderatorii acceptă astfel de invitați, ba mai mult decât atât le dau apă la moară.

rasvan   •   06 Iulie 2026   •   13:46

Si daca Nicusor e suspendat,si vom avea alegeri corecte,care ar fi problema ?.Poate asa ne revenim ca popor ,la ,,adevarata democratie,, !

rasvan   •   06 Iulie 2026   •   13:44

Si daca Nicusor

Teddy   •   06 Iulie 2026   •   13:32

Nea focă sau morsă sau cum îți zicea băsău, îi dai înainte cu miștocăreala asta de 3 flatulențe "ai mei ", ești penibil băi nene, lasăne-se și fă pași!

anonim   •   06 Iulie 2026   •   13:16

Domnule Chriac faci un joc murdar agitand spiritele si instigand la instabilitate politica. Asta se vede : ca nu ai cea mai buna intentie pentru Romania! Al cui esti?

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