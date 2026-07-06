Scenariu exploziv: Nicușor Dan, suspendat! Revine turul doi?! Asul din mâneca lui Ilie Bolojan / video

Anca Murgoci și Bogdan Chirieac

Va fi suspendat Nicușor Dan? Revenim la turul doi cu Georgescu și Lasconi?

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat, în cadrul unui dialog cu Anca Murgoci, redactor-șef DC News, scenariul suspendării președintelui Nicușor Dan, după ce liderul AUR, George Simion, a anunțat public că își dorește declanșarea unei astfel de proceduri.

Bogdan Chirieac a exclus categoric posibilitatea reluării turului al doilea al alegerilor prezidențiale, însă a avertizat că o suspendare ar putea deveni posibilă în anumite condiții politice. Cum? Haideți să vedem.

Iată dialogul de pe TikTok:

Anca Murgoci: Domnule Chirieac, AUR pregătește suspendarea lui Nicușor Dan. Ce spuneți? Nu e momentul să ne întoarcem la turul al doilea, să avem o finală între Călin Georgescu și Elena Lasconi? Mai ales că Elenei Lasconi i s-a făcut, poate, cea mai mare nedreptate, iar chiar ea a spus că, la cum se comportă Nicușor Dan în ultima perioadă, s-ar putea să avem primul președinte suspendat din istorie.

Bogdan Chirieac: Doamnă, cu dragoste vă spun: Legal nu se mai poate întoarce turul al doilea.

Anca Murgoci: Da, dar lumea cere în continuare acest lucru și poate o lămurire este binevenită.

Bogdan Chirieac: Legal nu mai este posibil. Dar mă tem, și spun cu toată seriozitatea, că Nicușor Dan ar putea fi suspendat în momentul în care Ilie Bolojan își dă mâna cu George Simion. George Simion, în mod corect și onest, a anunțat că vrea să îl suspende pe Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. N-a spus-o într-un tufiș, n-a spus-o la o cafenea. Nu. A spus-o la Palatul Cotroceni, în fața presei. Dacă Ilie Bolojan achiesează la această idee și ai mei din USR sunt de acord – pentru că ei sunt de acord cu orice spune domnul Ilie Bolojan – atunci vom avea o problemă. Fiindcă opinia publică din România nu este deloc favorabilă lui Nicușor Dan. Și dacă vom avea suspendarea președintelui, instabilitatea din România va crește la cote nemaiîntâlnite. Mi-e teamă că doamna Lasconi are dreptate. Nicușor Dan ar putea fi primul președinte suspendat. Și nu o spun cu bucurie, ci cu mare, mare îngrijorare.

Anca Murgoci: Suntem curioși să aflăm ce spun cititorii DC News. Eu sunt Anca Murgoci și vă aștept în comentarii să ne spuneți dacă credeți că Nicușor Dan va fi suspendat.

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