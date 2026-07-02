Viorel Pașca, premiat de Primăria Oradea în mandatul lui Ilie Bolojan. Reacția premierului interimar

Premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Premierul Ilie Bolojan a răspuns informațiilor apărute în spațiul public privind fiul lui Viorel Pașca, viceprimar PNL în comuna Holod, reținut în dosarul DIICOT privind azilele din Bihor, precum și celor referitoare la premierea lui Viorel Pașca de către Primăria Oradea în anul 2020.

Premierul Ilie Bolojan a răspuns, joi, la informațiile apărute în spațiul public privind Viorel-Emanuel Pașca, fiul fondatorului azilelor din Bihor, Viorel Pașca, care ocupă funcția de viceprimar PNL în comuna Holod, județul Bihor. Familia Pașca a fost reținută, miercuri, în dosarul DIICOT legat de presupuse activități de exploatare a unor persoane vulnerabile.

„Ați fost președinte al Consiliului Județean Bihor patru ani și, având în vedere situația și dosarul deschis de procurorii DIICOT legat de acel azil pentru persoane defavorizate din Bihor, în comuna unde viceprimar era chiar fiul lui Viorel Pașca, membru PNL, dumneavoastră, încă din 2020, când ați fost președintele CJ și până în prezent, și ca premier, știați de aceste lucruri care se practicau acolo? Și cum poate un membru PNL să se folosească de acea autoritate pentru interesele personale și pentru acea activitate infracțională?”, a fost întrebarea unei jurnaliste pentru premier.

Răspunsul lui Ilie Bolojan

„Oricât ați încerca, prin expozeul pe care l-ați făcut, să mă asociați cu această situație, nu am nicio legătură”, a spus, joi, Ilie Bolojan.

La declarațiile făcute de premier a intervenit o altă jurnalistă, care a spus: „Domnule Bolojan, dvs. l-ați premiat atunci când erați primar la Oradea”, Ilie Bolojan replicând: „Puteți să-mi permiteți să răspund? Nu am nicio legătură cu acest caz. Nu am avut interacțiuni cu reprezentanții acestei asociații, nu i-am vizitat niciodată...”

Apoi, acesta le-a cerut, din nou, să răspundă întrebării: „Îmi dați voie să vă răspund sau doriți să vă răspund cum ați vrea dvs? Nu am avut tangențe, nu am avut competențe de reglementare asupra acestei situații. Cei care pot inspecta toate așezămintele sociale sunt cei de la agențiile județene de inspecție socială, care ar trebui să aibă rapoarte în acest sens, iar în calitate de primar sau de președinte al CJ nu am avut niciun fel de raport cu această asociație. În ceea ce privește întrebarea subsidiară, vă pot informa că în fiecare an DGASPC a Primăriei Oradea premiază ONG-uri, asociații legate de responsabilități de activitate socială, dar în anii mei de primărie nu am participat la acest tip de premieri, eu fiind centrat, în general, pe muncă, și mai puțin pe partea de activități de reprezentare. Deci nu am cunoștință legat de persoanele juridice, persoanele fizice pe care DGASPC le-a premiat.

Reacția lui Bolojan vine după ce au apărut informații că Viorel Pașca, cunoscut drept „Bunul Samaritean” în județul Bihor, a fost premiat de Primăria Oradea în anul 2020, oraș condus, la acea vreme, de Ilie Bolojan.