Cine este Ulrich Siegmund, politicianul AfD numit „cel mai periculos om din Germania”

Ulrich Siegmund, politician german membru AfD. Sursa foto: Agerpres

Ulrich Siegmund, candidatul AfD la funcția de premier al landului Saxonia-Anhalt, a fost prezentat de revista „Der Spiegel” drept „cel mai periculos om din Germania”, într-o copertă publicată cu doar câteva săptămâni înaintea alegerilor regionale.

Un politician din Alternativa pentru Germania (AfD) a fost etichetat drept „cel mai periculos om din Germania”, cu câteva săptămâni înainte de alegerile din landul estic Saxonia-Anhalt, care l-ar putea transforma în primul premier din partea acestei formaţiuni considerate de extremă dreapta, informează sâmbătă dpa.

Cel mai recent număr al celebrei reviste Spiegel, publicat vineri, l-a prezentat pe Ulrich Siegmund, membru al AfD, pe copertă, cu eticheta de „cel mai periculos”.

La un eveniment de campanie de vineri, Siegmund i-a spus unui jurnalist că respectiva copertă a fost o „publicitate foarte bună” pentru el. De asemenea, el a distribuit pe contul său de Instagram un videoclip în care poate fi văzut semnând exemplare ale revistei.

AfD, formaţiune antiimigraţie, nu a participat niciodată la o coaliţie de guvernare în cele 16 landuri ale Germaniei sau în guvernul său federal, întrucât toate celelalte partide principale refuză să lucreze cu aceasta.

În ciuda faptului că filiala de partid din Saxonia-Anhalt este considerată un caz confirmat de extremism de dreapta de către serviciile de informaţii interne, aceasta are o şansă serioasă de a-şi asigura o majoritate totală la alegerile din 6 septembrie.

Cel mai recent sondaj efectuat de land săptămâna aceasta a arătat că AfD are un record de 43% din voturi, cu 20 de puncte procentuale în faţa celui mai apropiat rival al său, potrivit Agerpres.

Ulrich Siegmund, ascensiune rapidă în politică

Ulrich Siegmund, în vârstă de 35 de ani, s-a născut în Havelberg, situat chiar în landul Saxonia-Anhalt. Înainte de intrarea în politică, a urmat o formare profesională în domeniul comerțului și a obținut ulterior o diplomă de licență în administrarea afacerilor și psihologie economică. Este membru al AfD din 2014, iar din 2016 face parte din Landtagul din Saxonia-Anhalt. Din august 2022 este unul dintre liderii grupului parlamentar al AfD din acest land, potrivit americangerman.institute.

Ascensiunea sa în cadrul partidului s-a accelerat în ultimii ani, iar în mai 2025 Siegmund a fost desemnat candidatul principal al AfD pentru alegerile din acest an, fiind ales pe primul loc al listei partidului. El a stabilit pentru formațiune obiectivul de a obține cel puțin 45% din voturi și a susținut ideea unei guvernări exclusiv AfD, fără o coaliție cu celelalte partide.

Siegmund este, de asemenea, una dintre figurile AfD care au reușit să construiască o prezență importantă în social media. Campania sa electorală se bazează într-o măsură semnificativă pe rețele de socializare precum TikTok, Instagram și YouTube. Aici își transmite mesajele direct către alegători.

Sondajele îi oferă AfD o poziție dominantă în Saxonia-Anhalt, ceea ce îl transformă pe Siegmund într-unul dintre cei mai importanți politicieni ai extremei drepte germane în perspectiva alegerilor din 6 septembrie.

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