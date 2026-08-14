Apelul poliției elvețiene după incendiul provocat intenționat în fața ambasadei României de la Berna

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Poliţia elveţiană a făcut un anunț, vineri, despre stadiul anchetei legate de incendiul produs luni în faţa ambasadei României la Berna.

Poliţia elveţiană suspectează incendiul survenit luni, în fața Ambasadei României de la Berna a fost declanşat în mod intenţionat și face un apel către martorii incidentului, relatează AFP.

Incident provocat intenționat lângă Ambasada României de la Berna

Incendiul a survenit luni şi, conform primelor constatări, pare că a fost "provocat în mod voluntar", a transmis poliţia cantonală din Berna într-un comunicat emis la începutul săptămânii.

O persoană "neidentificată a plasat un obiect cu flacără lângă gardul ambasadei României la Berna. Focul s-a extins apoi la vegetaţia din jur", a notat poliţia.

Cine a stins incendiul înainte de sosirea pompierilor

Un angajat al ambasadei a reuşit să stingă incendiul înainte de sosirea pompierilor, trimişi totuşi la faţa locului ca măsură de precauţie.

"Nimeni nu a fost rănit, dar au fost constatate pagube materiale", potrivit poliţiei, care a deschis o anchetă asupra acestui incidentul şi a solicitat "oricărei persoane care a observat ceva suspect în împrejurimile ambasadei României sau care dispune de informaţii relevante" să se prezinte.

Apel poliției elvețiene către martori

"Apelul către martori este în continuare de actualitate", a declarat vineri pentru AFP un purtător de cuvânt al poliţiei cantonale.

Ambasada României se află în proximitatea mai multor alte misiuni diplomatice, printre care cele ale Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Canadei, Austriei, Filipinelor, Irlandei, Tunisiei şi Arabiei Saudite.

Reacția MAE

Ministerul român de Externe a transmis miercuri că "incidentul este considerat de către autorităţile din Confederaţia Elveţiană ca făcând parte din categoria incidentelor minore, dar fiind în proximitatea unei ambasade, a fost deschisă o anchetă. România colaborează cu autorităţile elveţiene în acest sens".