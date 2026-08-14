George Smyth, tânărul britanic dispărut în Bucegi, găsit mort după luni de căutări. Doi ciobani au descoperit trupul

Poza Salvamont George Smyth (distribuită de familie în noiembrie 2025)

George Smyth, tânărul britanic dispărut în Munții Bucegi în noiembrie 2025, a fost găsit mort după luni de căutări.

Corpul unei persoane, care avea asupra sa documentele tânărului britanic de 18 ani, dispărut în toamna anului trecut, în Munţii Bucegi, a fost găsit într-o stare avansată de degradare, în zona cunoscută sub numele de Valea Ciubotea.

"La data de 14 august, în jurul orei 10:00, poliţiştii din cadrul Poliţiei Staţiunii Bran au fost sesizaţi telefonic, de către un cioban, care ar fi observat o persoană decedată, aflată într-o stare avansată de degradare, în zona montană din Munţii Bucegi, respectiv în "Valea Ciubotea". La faţa locului s-au deplasat, de îndată, poliţişti din cadrul Poliţiei Staţiunii Bran, împreună cu un tehnician criminalist din cadrul Poliţiei Municipiului Codlea, pentru efectuarea cercetării la faţa locului şi pentru a stabili eventuale circumstanţe în care a survenit decesul. În urma verificărilor efectuate, asupra corpului persoanei decedate au fost găsite mai multe documente emise pe numele unui cetăţean britanic, de sex masculin, în vârstă de 18 ani", a transmis, vineri, IPJ Braşov.

Corpul urmează să fie ridicat pentru stabilirea cu exactitate a identităţii persoanei

Corpul persoanei urmează să fie ridicat şi transportat la Serviciul de Medicină Legală, în vederea continuării cercetărilor, pentru stabilirea cu exactitate a identităţii persoanei, a cauzelor şi împrejurărilor în care aceasta a decedat, a menţionat sursa citată.

Cercetările se desfăşoară sub coordonarea unui procuror de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zărneşti, a mai menţionat sursa citată.

Tânărul englez, în vârstă de 18 ani, student la University of Bristol, a dispărut în Munţii Bucegi în noiembrie 2025, în timp ce făcea o drumeţie. El venise într-o excursie în România fără ştirea familiei.

După ce, în primele săptămâni de la dispariţie, a fost trimis în sprijinul salvamontiştilor, inclusiv elicopterul Black Hawk al MAI, acţiunile de căutare a tânărului au fost suspendate odată cu creşterea stratului de zăpadă şi reluate odată cu topirea acesteia. Cu toate acestea, salvamontiştii nu au descoperit în ultimele luni indicii noi privind locul în care ar putea fi trupul tânărului, conform Agerpres.

Salvamontiștii îl căutau și acum pe tânărul britanic

Salvamont Braşov nu a abandonat misiunea de identificare a tânărului britanic dispărut toamna trecută în Masivul Bucegi, trupul acestuia fiind căutat în ultimele săptămâni de echipele de salvatori locali înainte de descoperirea de azi.

Conform sursei citate, în ultimele săptămâni, echipele Salvamont Braşov au desfăşurat în mod repetat acţiuni de verificare şi căutare în zona Văii Ţigăneşti, însă atunci nu au fost identificate elemente care să permită restrângerea zonei de interes.

Totodată, reprezentanţii Salvamont au precizat că activitatea de căutare a fost îngreunată de condiţiile existente în teren.

„În anumite zone se menţin acumulări importante de zăpadă, care pot acoperi anumite zone de interes. Din motive obiective, nu este posibilă excavarea integrală a acestor suprafeţe. În schimb, pe măsură ce zăpada se retrage, toate zonele accesibile sunt reverificate şi periate sistematic de către salvatorii montani, în limita resurselor disponibile. Înţelegem preocuparea publicului şi suferinţa familiei, motiv pentru care rămânem implicaţi şi dedicaţi acestui caz. Vom continua să facem toate demersurile care ţin de competenţa şi posibilităţile noastre operative pentru clarificarea situaţiei şi identificarea tânărului dispărut”, se arată într-o postare a Salvamont Braşov de pe Facebook.

Familia tânărului nu știa de excursia acestuia în România

George Smyth a venit singur din Anglia şi niciun membru al familiei nu a ştiut despre excursia pe care a plănuit-o în Carpaţi, după cum a reieşit din declaraţiile date ulterior de mama acestuia.

Pe 23 noiembrie, seara, tânărul a sunat la 112 spunând că s-a rătăcit, dar la sosirea echipelor de salvatori nu era în locul pe care îl indicase.

Potrivit informaţiilor date publicităţii la acel moment, tânărul plecase dimineaţa din Poiana Braşov, având ca destinaţie localitatea Bran. El traversase zona Diham - Tache Ionescu, iar ulterior a ajuns în zona Ţigăneşti, unde a solicitat sprijin prin 112.

El a fost căutat timp de mai multe săptămâni, însă, pe perioada iernii, activităţile de identificare a acestuia au fost suspendate, notează Agerpres.

George a dispărut în Munții Bucegi, după ce a apelat 112. Salvamont, apel public

Anul trecut, la câteva zile după ce britanicul a fost dat dispărut, Salvamont anunța: ”La rugamintea familiei, distribuim fotografia lui George, persoana dispărută încă de duminică seara în Munții Bucegi.

În ciuda eforturilor susținute, acesta nu a fost localizat până în prezent, deși acțiunile de căutare s-au desfășurat zilnic, cu resurse adaptate permanent condițiilor din teren.

Potrivit informațiilor, persoana dispărută a plecat duminică dimineața din Poiana Brașov, având ca destinație localitatea Bran. Conform datelor, acesta a traversat zona Diham – Tache Ionescu, iar ulterior a ajuns în zona Țigănești, unde a solicitat sprijin prin 112. Menționăm că purta geaca din fotografie.

Rugăm toate persoanele care l-au văzut sau care dețin orice informații relevante să contacteze de urgență Salvamont Brașov sau să se adreseze celei mai apropiate secții de poliție”.

Întuneric, ninsoare și ceață

O internaută scria că ”acum o săptămână vremea se înrăutățea la maxim sus”, descriind experiența personală: ”Fix duminică, împreună cu gașca, ne aflam la Malaiesti. În jurul orei 14:00 începea viscolul, ninsoare și vânt de îți brăzda obrazul. Noi am luat-o încet în jos, însoțiți de un voluntar salvamont Prahova. Deși nu era cu noi și nu avea vreo treabă cu grupul nostru, doar ne-am intersectat la cabană, nu ne-a lăsat în urmă până în punctul în care traseele noastre s-au despărțit. De acolo am ajuns la Cabana Diham, ora 17:00, întuneric, unde tăiai ceața cu cuțitul. Nu mai puteai vedea nici un marcaj, nici un stâlp, mai luai și vreun pom în brațe.

Fiind destul de experimentați și cunoscând bine traseul, punctele mari precum alte cabane, am reușit să ajungem destul de rapid mai jos, în pădure, unde nu mai era ceață, dar încă picura. Dacă noi mai jos am întâmpinat aceste dificultăți, vă rog să vă închipuiți ce a întâmpinat el acolo sus” a descris situația Cristina, în răspuns la apelul Salvamont.

I-au găsit rucsacul

”Verificăm mai multe zone în care persoana s-ar fi putut deplasa după ce a abandonat rucsacul, cel mai probabil pentru a-şi uşura drumul, având în vedere dificultatea traseului şi oboseala acumulată”, a declarat, sâmbătă, directorul Salvamont Braşov, Sebastian Marinescu, conform news.ro.

Duminică, când a sunat la 112, George era epuizat și îi era frig. Deși i-au refăcut traseul, salvamontișii i-au găsit doar rucsacul. A fost folosit, în premieră, și un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General al Aviaţiei, pentru ca echipele de intervenţie să poată fi duse rapid în porţiunile greu accesibile ale masivului. În ciuda tuturor metodelor de căutare, tânărul nu a fost găsit.

CITEȘTE ȘI: Intervenție dramatică în Muniții Făgăraș. Un adolescent de 17 ani, preluat inconștient de elicopterul SMURD

