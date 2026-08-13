Criză de personal la Rovinari. Trei specialiști, chemați înapoi de la pensie după oprirea Reactorului 2 de la Cernavodă

Termocentrala Rovinari din cadrul Complexului Oltenia. Sursa foto: Agerpres

Termocentrala Rovinari se confruntă cu o lipsă de personal în contextul repornirii Grupului 4, după oprirea, joi, a Reactorului 2 de la Cernavodă. Trei specialiști aflați la pensie au fost chemați înapoi la lucru pentru a ajuta la operarea unității.

Pentru repornirea Grupului 4, trei specialiști aflați la pensie au fost rugați să revină la lucru, potrivit radioinfinit.

Termocentrala Rovinari se pregătește pentru repunerea în funcțiune

Termocentrala Rovinari se pregătește să repună în funcțiune Grupul 4, după decizia autorităților de a utiliza această capacitate pentru a suplini deficitul de energie după închiderea Unității 2 de la Cernavodă. Potrivit liderului sindical Jan Popescu, angajații fac demersurile necesare pentru ca instalația să poată fi pornită atunci când va veni comanda din partea Dispeceratului Energetic Național.

„Colegii fac demersurile pentru a fi pregătiți când primim comanda de la Dispeceratul Energetic Național”, a declarat Jan Popescu, lider sindical în cadrul Termocentralei Rovinari.

El susține că oamenii sunt pregătiți pentru menținerea în funcțiune a trei grupuri energetice și speră că situația actuală va demonstra autorităților că energia produsă pe bază de cărbune rămâne necesară pentru sistemul energetic național.

Trei specialiști, chemați înapoi de la pensie

Una dintre principalele probleme este, însă, lipsa personalului calificat. Potrivit lui Jan Popescu, trei foști specialiști ai termocentralei, aflați la pensie, au fost rugați să revină la lucru pentru a contribui la operarea instalațiilor.

Deficitul de personal cu experiență din cadrul Complexului Energetic Oltenia este o realitate, potrivit acestuia. În cazul funcționării simultane a mai multor grupuri energetice, este nevoie de personal suficient pentru operarea acestora în condiții de siguranță.

Constantin Mitrescu, președintele Sindicatului Energia Rovinari, susține că nu există în prezent personal suficient conform normativelor pentru funcționarea a trei grupuri.

„A rămas personal doar pentru două grupuri”, a afirmat sindicalistul. El le-a cerut angajaților să nu își pună viața în pericol pentru a asigura funcționarea unor capacități pentru care nu există suficienți oameni.

Sindicaliștii avertizează că nu există suficient cărbune

Problemele nu s-ar opri însă la personal. Constantin Mitrescu susține că rezervele de cărbune nu sunt suficiente pentru funcționarea timp îndelungat a trei grupuri energetice.

Potrivit acestuia, carierele Roșiuța, Jilț, Pinoasa și Roșia nu ar putea asigura cantitățile necesare pentru funcționarea simultană a trei grupuri, mai ales în condițiile în care cantitățile de combustibil trebuie transportate și cu ajutorul camioanelor.

„Nu fac față carierele Roșiuța și Jilț, Pinoasa și Roșia, este vorba de cantități industriale, care sunt necesare pentru trei grupuri. Pe care să le cari cu camioanele. E imposibil!”, a declarat Mitrescu, potrivit sursei citate anterior.

Sindicalistul susține că, în actualele condiții, Grupul 4 Rovinari ar putea funcționa doar câteva zile dacă este pornit, din cauza dificultăților legate de aprovizionarea cu cărbune.

Cât ar putea funcționa Grupul 4 Rovinari

Și Jan Popescu estimează că perioada de funcționare a Grupului 4 ar fi una limitată. Liderul sindical nu crede că acesta va putea funcționa mai mult de patru-cinci zile, în funcție de situația din sistem și de disponibilitatea cărbunelui.

„Nu avem cărbune de o lună și ceva de zile”, a afirmat și liderul Sindicatului Energia Rovinari.

Sindicaliștii cer prudență în operarea grupurilor

Pe fondul deficitului de personal și al problemelor privind aprovizionarea, Constantin Mitrescu susține că angajații nu trebuie presați să opereze instalațiile în condiții care le-ar putea pune viața în pericol.

„Am făcut apel să nu-și riște viața pentru că Bolojan vrea trei sau patru grupuri, după ce a dat afară 2.000 de oameni. Eu fac apel să nu se pună în pericol că vrea Bolojan cărbune”, a mai declarat acesta.