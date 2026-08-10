Cine e afaceristul care și-a luat fiica cu elicopterul de la un centru de echitație din Constanța. "Copii speriați, lume panicată, șezlonguri zburate în cap" - VIDEO

Fiica unui cunoscut om de afaceri a fost preluată cu elicopterul dintr-un centru de echitație din Constanța. Foto: captură video Facebook

Nouă fiță de Constanța. Un afacerist local și-a trimis elicopterul să-i ia fiica de la un centru de echitație și a provocat mai multe pagube. Din cauza curenților provocați de elicele elicopterului vizitatorii s-au trezit cu bunurile personale luate pe sus. A fost deschisă o anchetă penală.

Oamenii legii au deschis o anchetă penală după ce un afacerist din Constanța și-a trimis elicopterul să-i ia fiica de la un centru de echitație, iar din cauza curenților puternici provocați de elice au fost provocate mai multe pagube. Potrivit presei locale, aparatul de zbor ar aparţine omului de afaceri Jean Paul Tucan. El ar fi cel care, în loc să folosească o mașină personală sau un taxi, așa cum fac oamenii de obicei, s-a gândit să își ia fiica cu elicopterul.

Martor: Șezlonguri zburate în piscină peste copii, peste toată lumea, așa ceva este inadmisibil

Incidentul s-a produs în curtea clubului ecvestru Black Sea Horses din Culmea. Ceilalți vizitatori s-au trezit cu bunurile personale pe sus. Hainele și obiectele clienților au fost împrăștiate, iar mai multe bunuri au fost distruse din cauza curenților puternici provocați de elicele elicopterului.

"Vin elicoptere și nu anunță, totul e distrus, totul e distrus. Șezlonguri zburate în piscină peste copii, peste toată lumea, așa ceva este inadmisibil, nu se poate, cineva trebuie să răspundă. Copii speriați, lume panicată, șezlonguri zburate în cap...", a declarat o persoană pentru Observator.

Supărați, oamenii au sunat la 112 pentru a reclama cele întâmplate, iar la fața locului s-a deplasat un echipaj de poliție. Din primele cercetări efectuate la faţa locului a reieşit faptul că aeronava privată ar fi aterizat în interiorul complexului, provocând distrugeri la mai multe bunuri ale persoanelor care se aflau în proximitate.

"Duminică, în jurul orei 15.00, poliţişti din cadrul Poliţiei oraşului Ovidiu au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la faptul că, în incinta unui complex/centru de echitaţie din zona localităţii Culmea, ar fi aterizat un elicopter, care ar fi provocat mai multe pagube materiale", a anunțat IPJ Constanţa.

Unii oameni se plâng că au rămas fără telefoane. Ce spun reprezentanții clubului ecvestru

"Astăzi, într-o zi de duminică însorită, a aterizat un elicopter pe locația noastră fără aprobarea noastră, fără ca noi să știm că se va întâmpla așa ceva. Cel mai probabil elicopterul a pierdut ușor controlul pentru că a deviat ușor spre piscină, după care a aterizat pe zona verde. Vântul provocat de elicopter a fost într-adevăr foarte puternic și au zburat hainele oaspeților și diverse lucruri personale ale acestora, care se aflau la piscină.

Din fericire, nu s-a întâmplat nimic foarte grav, nu a fost nicio tragedie, acum toată lumea este bine și sperăm să trecem cu bine peste asta. Unii oameni au făcut reclamație la Poliție. Avem câțiva oaspeți care susțin că le-au dispărut telefoanele. Noi le-am căutat peste tot, dar nu le-am găsit stricate. Ei susțin că au dispărut, dar noi nu ne putem asuma răspunderea pentru asta pentru că nu a fost un eveniment care a ținut de competența noastră. Elicopterul nu avea voie să aterizeze aici, nu avea aprobarea noastră, este o proprietate privată", a declarat Costina Balea, directorul clubului ecvestru Black Sea Horses din Culmea pentru Ziua de Constanța.

În cauză a fost întocmit dosar penal, iar poliţiştii încearcă acum să stabilească împrejurările în care s-a produs evenimentul.

"De asemenea, din primele verificări a rezultat că pilotul elicopterului ar fi aterizat şi decolat în incinta societăţii menţionate, fără acordul sau înştiinţarea conducerii complexului. Menţionăm că, din informaţiile primite până la acest moment, nicio persoană nu a fost vătămată", a mai precizat IPJ Constanța.

Cine este omul de afaceri Jean Paul Tucan

Jean Paul Tucan este patronul J.T. Grup Oil SA, una dintre cele mai importante firme din județul Constanța, dar și fost viceprimar de Năvodari. J.T. Grup Oil SA este deținută în proporție de 71,15% de Jean Paul Tucan, important lider național al PNL, apoi ALDE.

JT Grup Oil SA a raportat pentru anul 2025 o cifră de afaceri de 241.861.673 lei și un profit net de 1.628.017 lei, cu 44 de angajați, precum și datorii totale declarate de 66.275.421 lei.

Recent, J.T. Grup Oil SA a anunțat că va construi un nou terminal petrolier pe Dunăre, la Orșova, la scurt timp după ce a finalizat probele și la terminalul său de produse petroliere din Portul Constanța, scrie Replica Online.

Potrivit sursei citate, J.T. Grup Oil SA a anunțat într-un raport trimis Bursei de Valori București finalizarea cu succes a probelor tehnologice aferente terminalului de produse petroliere dezvoltat de JT Terminal Constanța SRL, societate deținută în proporție de 100% de J.T. Grup Oil SA.

Publicația atrage atenția că "nu poate fi ignorată frumoasa coincidență a regăsirii în Mehedinți a câtorva dintre cei mai controversați oameni de afaceri din Constanța: fostul politician Tucan și „Gruparea vameșilor“, cea care controlează deja de ceva timp șantierul din Orșova".

Sursa citată face referire la Marius Făinarea și Ion Dumitru, foști vameși constănțeni, care acum sunt administratorii Șantierului Naval Orșova, și la Remus Gîrleanu, director la Sea Container Services SRL și finul lui Eugen Bogatu, descris drept "probabil cel mai cunoscut personal al „Grupării vameșilor“, fost director al Portului Constanța".

Omul de afaceri Jean-Paul Tucan, unul dintre cei mai „grei” suspecți din dosarul „Mită în Portul Constanța”

Reamintim că omul de afaceri Jean-Paul Tucan este unul dintre cei mai „grei” suspecți din mega-dosarul instrumentat de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), „Mită în Portul Constanța”. El este cercetat în cadrul acestui dosar pentru că ar fi dat șpagă de sute de mii de euro ca să-i fie facilitate afacerile. La începutul anului 2025, Jean-Paul Tucan fusese pus sub control judiciar în dosarul DNA „Mită în Portul Constanţa”.

Anul trecut au apărut stenograme din acest dosar. Pentru a demasca întreaga schemă de corupție, anchetatorii au utilizat un investigator sub acoperire, care ar fi primit mită de zeci de mii de euro de la mai mulți afaceri. De fiecare dată, investigatorul raporta încercările de corupere și preda banii DNA, aceștia devenind probe în anchetă. Printre alții, atunci și afaceristul Jean Paul Tucan ar fi oferit investigatorului sub acoperire 20.000 de euro, bani care ar fi reprezentat doar o parte dintr-o mită totală de 200.000 de euro, pentru obținerea unui contract de mentenanță.

„După câteva momente ne-am despărțit și eu am urcat în autoturismul meu și am observat că în portiera de la ușa șoferului era pachetul alb pe care Tucan îl luase din seif. Am luat acest pachet, l-am desfăcut și am observat că în acesta se află două teancuri cu bancnote, fiecare în cupiură de 100 de euro. Ulterior, am numărat suma de bani și am constatat că sunt 200 de bancnote, fiecare având cupiura de 100 de euro, rezultând astfel suma de 20.000 de euro”, a relatat atunci investigatorul sub acoperire. Vezi mai mult AICI.

În plus, reamintim că afaceristul Jean-Paul Tucan a fost trimis în judecată, în 12 august 2025, de Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, după ce între anii 2019 și 2023 în cadrul derulării unui proiect finanțat prin fonduri europene ar fi schimbat în mod ilegal destinația banilor - aproximativ 4 milioane de lei. Banii europeni ar fi fost dați pentru construirea unui port turistic de agrement pe Lacul Siutghiol, dar Jean-Paul Tucan ar fi folosit suma de 4,04 milioane lei din fonduri nerambursabile pentru construirea unui imobil cu destinaţia de locuinţă şi pentru activităţi fără legătură cu proiectul portuar.

„Sunt total nevinovat, ceea ce scrie în rechizitoriu este opinia procurorului. Rechizitoriul este o maculatură”, declara anul trecut Jean-Paul Tucan în legătură cu acest dosar.

Jean-Paul Tucan ar avea investiţii și în agrement, imobiliare şi panificaţie.