Horoscop săptămânal. Urmează Eclipsa de Soare. Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile

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Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă recomandările pentru săptâmâna ce urmează.

Ne așteaptă o săptămână complicată din punct de vedere astrologic! Pentru că se vor petrece unele evenimente cu implicații pe termen lung, mai ales în ceea ce privește astrologia mundană. Adică aceea care se ocupă cu astrogramele țărilor.

Pe 11 august, Marte își începe tranzitul în semnul Racului, unde va poposi până pe 28 septembrie. Și este genul acela de tranzit care “combină” focul cu apa. În plus, emoțiile vor deveni adevărate arme.

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Eclipsa de Soare/Luna Nouă din Leu se petrece pe 12 august. Ei bine, aceasta anunță schimbări în eșichierul puterilor din lume. Și poate legate de creșterea sau căderea unor lideri. Eclipsa este destul de puternică din cauza/datorită prezenței cu Jupiter.

Ei bine, Jupiter va face și o conjuncție cu Mercur duminică. Un aspect care poate aduce idei geniale, încredere, dar și un soi de inconștiență.

Horoscop 10-16 august 2026 Berbec

Cu Marte, propriul guvernator, în tranzit prin casa a patra, gospodăria îți va răpi mult timp și resurse. Și s-ar putea să te confrunți și cu o atmosferă mai agitată pe plan familial. Însă, ai parte și de alte aspecte potrivite pentru distracție, evenimente și reconectarea cu partenerul. Și nu uita de Saturn retrograd din semnul tău. Acesta vrea să nu duci nicio luptă cu timpul, ci mai degtabă să faci pace cu ritmul lui.

Horoscop 10-16 august 2026 Taur

Venus, guvernatoarea ta, va face o sumedenie de aspecte săptămână viitoare, tocmai din casa a șasea. La locul de muncă, nu prea va exista predictibilitate. Azi ai o zi pe placul tău, mâine nu mai înțelegi ce se întâmplă. Și deși vei fi destul de harnic și implicat, nu va fi de ajuns. Nu uita că epuizarea nu te ajută deloc. Eclipsa de Soare se petrece în casa a patra, deci pot urma schimbări pe plan imobiliar sau evenimente neașteptate în familie.

Horoscop 10-16 august 2026 Gemeni

Mercur, guvernatorul tău, se apropie de o conjuncție cu Jupiter. Cum se poate traduce asta? Că optimismul te va ajuta să primești noi oportunități, că treci mai repede peste evenimentele provocatoare și că mintea îți va fi un adevărat aliat. În plus, vei fi plin de energie. Pe plan financiar, s-ar putea să mai faci câte o greșeală pe ici pe colo.

Horoscop 10-16 august 2026 Rac

Cu Marte în semnul tău, nu vei avea un program simplu. Și te vei stresa pentru orice activitate, fie ea chiar nesemnificativă. Însă, tot Marte îți va oferi un plus de ambiție și determinare. Eclipsa de Soare se petrece în casa a doua. Și te vei trezi cu cheltuieli noi. Deși nu sunt uriașe, dacă le aduni, bugetul tău va fi destul de afectat.

Horoscop 10-16 august 2026 Leu

Vei fi protagonistul săptămânii! Eclipsa de Soare/Luna Nouă se va petrece în semnul tău. Vei avea parte și de viitoare conjuncție Mercur-Jupiter. În teorie, toate acestea sunt evenimente speciale. Și poate că săptămână viitoare poate fi una de pomină. Astrele îți aduc ele suprrize, însă vei avea și tu puterea să creezi lucruri extraordinare. Vei primi și unele lecții despre ego. Nimic nu este întâmplător!

Horoscop 10-16 august 2026 Fecioară

Îți recomand să pui pe primul loc odihna. Indiferent că ești sau nu în vacanță. Și poate alegi să petreci și mai puțin timp în mediul virtual. Sau devii mai selectiv cu informațiile pe care le vei consuma. De un lucru poți fi sigur! Intuiția ta va funcționa foarte bine.

Horoscop 10-16 august 2026 Balanță

Te vei împrăștia în prea multe direcții pe plan social. Nu vrei să refuzi pe nimeni și s-ar putea să intri în unele belele. Vei găsi soluții, dar poți rămâne și cu un gust amar pe urmă. Marte tranzitează casa a zecea. Și se asigură că la locui de muncă nu e deloc plictiseală. Încearcă să te ferești de discuțiile contradictorii cu șefii sau colegii.

Horoscop 10-16 august 2026 Scorpion

Principalele evenimente astrologice îți vizează cariera și imaginea publică. Și ține minte o vorbă! Nimic nu este întâmplător! Tot ce se petrece la locul de muncă are un sens aparte, mai ales pentru viitotul apropiat. Așa că fă tot posibilul să obții mai multe informații despre cum poți profita de aceste momente. Pe plan personal, săptămâna va fi mai dificilă. Pentru că apar neajunsuri și momente de confuzie.

Horoscop 10-16 august 2026 Săgetător

Poți pica deseori în capcana de a pune oamenii pe un piedestal. Vei fi atent doar la partea superficială a acestora. Încearcă să fii mai pragmatic și să nu uiți că și tu ai valoare. O perioadă foarte bună pentru a învăța, pentru a călători, pentru activități spirituale sau pregătirea unei mutări.

Horoscop 10-16 august 2026 Capricorn

Totul se va învârti în jurul banilor. Atât resursele tale, cât și veniturile la comun. Discuțiile cu partenerul sau familia despre problemele financiare nu se vor finaliza foarte repede. Dar, vestea bună este că vei reuși să transformi orice criză într-o mare oportunitate. Și poate înveți să negociezi mai bine. Nu uita că timpul este cea mai importantă resursă!

Horoscop 10-16 august 2026 Vărsător

Eclipsa de Soare se va petrece în casa a șaptea. Deci astrele îți vizează relațiile personale. Ai șansa să îți descoperi partenerul așa cum nu ai mai făcut-o până acum. Dacă ești singur, vei fi mai dispus să interacționezi cu persoane fără a-ți face mari așteptări. În rest, o perioadă prielnică pentru decizii importante: căsătorie, divorț, mutare împreună, noi obiective.

Horoscop 10-16 august 2026 Pești

Nu te-a câștigat nimeni la loto! Nici familia și nici aceia de la locul de muncă. Și depinde doar de tine modul în care îți gestionezi programul. Sau ce proiecte alegi. Până la urmă, ai o datorie față de tine. Tu ești cea mai importantă persoană din viața ta. Și poate îți reamintești ceva: să nu lași săptâmână fără să te și distrezi.