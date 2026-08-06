Horoscop de weekend pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești

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Iată previziunile astrologului Daniela Simulescu pentru weekendul 8-9 august!

La prima vedere, din punct de vedere astrologic, următorul weekend pare echilibrat. Soarele va fi în trigon cu Saturn, Mercur intră în Leu, iar Venus se află în Balanță. Însă, acest final de săptămână va fi precum liniștea de dinaintea furtunii. Deoarece ne așteaptă o săptămână foarte încărcată și complexă. Recomandarea principală este aceea de a ne întâlni cu viața, așa cum este ea. Și poate reușim să vedem și jumătatea plină a paharului.

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Balanță/Ascendent în Balanță

Cu Venus în propriul semn, s-ar putea să crezi că tot ce zboară se mănâncă. Adică, să iei în calcul doar partea superficială, atât acasă, cât și la serviciu. Un weekend potrivit pentru a-l petrece cu oamenii cei mai dragi, pe care te poți baza.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Vei trăi totul prea intens. Chiar și chestiuni total nesemnificative. Pe plan financiar, trebuie să te ferești de influența altora. Duminică, vei deveni mai vorbăreț și dispus să îi distrezi pe oamenii dragi.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Marte se pregătește să iasă din casa relațiilor. Deci atmosfera din cuplu sau din sânul familiei va fi mai tensionată. Chiar și cei singuri vor avea câteva zile mai agitate. Un final de săptămână potrivit pentru activitățile distractive, nu doar pentru treburi în casă sau muncă.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Energia ta va fi limitată, așa că vei face tot posibilul să stai departe de oamenii care te stresează sau de evenimentele superficiale. În plus, poate că nu ar strica să mai amâni sau anulezi din unele cheltuieli.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Astrele îți oferă aspecte foarte bune pentru viața personală. Ai nevoie de romantism, retrezirea pasiunii, să te folosești de creativitatea ta și să vezi jumătatea plină a paharului. Și cgiar vei reuși să faci haz de necaz.

Pești/Ascendent în Pești

Nu este cazul să devii sclavul nimănui, nici măcar al propriei nevoi de perfecțiune. Încearcă să nu pui presiune suplimentară pe umerii tăi, să dedici timp și relaxării sau distracției. Și nu pune gaz pe foc în conflictele din familie.