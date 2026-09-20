Horoscop 20 septembrie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

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Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Săptămâna se încheie cu Luna în Capricorn. Iar Mercur se apropie de un sextil cu Jupiter. Dacă ne străduim puțin, putem îmbina utilul cu plăcutul în aproape orice situație.

Horoscop 20 septembrie 2026 Berbec

Calitatea timpului petrecut în compania familiei este cel care contează cu adevărat. Alte proiecte vor trece pe locul doi.

Horoscop 20 septembrie 2026 Taur

Astrele îți recomandă să nu refuzi o plimbare cu partenerul de viață sau cu o persoană dragă. Discuțiile te vor ajuta enorm.

Horoscop 20 septembrie 2026 Gemeni

Cu greu îți vei face timp și pentru tine. Cei dragi au nevoie de ajutorul tău și nu îi poți refuza. Pe plan financiar, pot fi decizii pripite.

Horoscop 20 septembrie 2026 Rac

Dacă ai o zi liberă, profită din plin de aceasta. Dacă nu, atunci ar trebui să alegi de fiecare dată simplitatea. Nu are rost să te complici.

Horoscop 20 septembrie 2026 Leu

Cei dragi vor face presiuni asupra ta și nu vei scăpa de unele cheltuieli. Însă, banii sunt făcuți să circule. Deci nu trebuie să stai supărat.

Horoscop 20 septembrie 2026 Fecioară

Dorești să recuperzi timpul pierdut cu unele persoane dragi. De altfel, chiar vei avea numeroase idei de activități. Învață să trăiești clipa!

Horoscop 20 septembrie 2026 Balanță

Dacă nu este toată lumea de acord cu tine, nu înseamnă că trebuie să renunți la activitățile tale îndrăgite. Un plus de încredere nu ar strica.

Horoscop 20 septembrie 2026 Scorpion

Astăzi vrei ca alte persoane să fie empatice sau tolerante cu tine. Pentru că tu ai obosit deja făcând asta. Nu neglija odihna!

Horoscop 20 septembrie 2026 Săgetător

Treburile gospodărești și munca sunt importante. Dar nu uita să te și distrezi! Sau să dedici timp conversațiilor cu partenerul.

Horoscop 20 septembrie 2026 Capricorn

Luna se află în semnul tău. Vei fi mai influențabil ca de obicei. Deci este cazul să te ferești de acele discuții cu oamenii controversați.

Horoscop 20 septembrie 2026 Vărsător

Discuțiile despre cine are dreptate îți vor consuma timp prețios și nu vor avea niciun rezultat. Nu prelua responsabilități de dragul de a o face.

Horoscop 20 septembrie 2026 Pești

Trebuie să înveți să faci haz de necaz. Să vezi și jumătatea plină a paharului. Și poate îți pui creativitatea la muncă.