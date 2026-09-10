Horoscop 10 septembrie 2026. Venus intră în Scorpion. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni zodii

Astrolog Daniela Simulescu/Fotomontaj Magnific AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Această zi este una foarte aglomerată din punct de vedere astrologic pentru că avem trei evenimente. Unele cu impact pe termen mediu și lung. Uranus își începe retrogradarea în semnul Gemenilor, care va dura până pe 8 februarie 2027. Venus intră în Scorpion, de unde va retrograda din 3 octombrie. Iar Mercur intră în Balanță, unde va rămâne până pe 30 septembrie.

Horoscop 10 septembrie 2026 Berbec

Mercur intră în casa a șaptea. Ceea ce înseamnă că vei reuși să te conectezi și să comunici mai eficient cu persoanele din jurul tău. Cu partenerul, colegii și prietenii. În plus, vei avea un control mai bun asupra bugetului.

Horoscop 10 septembrie 2026 Taur

Venus, guvernatoarea ta, ajunge în casa a șaptea. Deci începe o perioadă în care trebuie să acorzi mai multă atenție relației de cuplu. Nu este momentul să te grăbești cu deciziile, ci mai degrabă să ajustezi.

Horoscop 10 septembrie 2026 Gemeni

Mercur, guvernatorul tău, își începe tranzitul în casa a cincea. Unul care îți va prii de minune. Pentru că te va face curios, creativ și dornic să te exprimi fără menajamente. Și cumva, vei reuși să îi motivezi și pe cei din jur. Retrogradarea lui Uranus îți poate da peste cap unele planuri.

Horoscop 10 septembrie 2026 Rac

Îți dai seama că viața personală este cea care contează. Îți vei întoarce atenția către comunicarea cu familia, îmbunărățirea gospodăriei și schimbări pe plan imobiliar. Iar cu Venus în casa a cincea, nu vei duce lipsă de idei!

Horoscop 10 septembrie 2026 Leu

Te vei bucura de intrarea lui Mercur în casa a treia. Te ajută să îți transmiți ideile astfel încât să fie înțelese de toată lumea. Adică, te scutește de explicații suplimentare. Venus intră în casa a patra. Vei deveni preocupat de estetica locuinței.

Horoscop 10 septembrie 2026 Fecioară

Mercur, guvernatorul tău, intră în casa a doua. Deci este clar că vei căuta noi idei despre cum să îți îmbunătățești situația financiară. Vei purta discuții despre asta. Dacă ținem cont și de intrarea lui Venus în casa a treia, vei găsi întotdeauna cuvintele potrivite.

Horoscop 10 septembrie 2026 Balanță

Astăzi, astrele te vizează pe mai multe planuri. În primul rând, Venus(guvernatoarea ta) ajunge în casa a doua, de unde va și retrograda. Deci, pentru o perioadă, vei încerca să îți corectezi unele greșeli din zona financiară. După care, Mercur intră în semnul tău. Și îți aduce un plus de claritate în comunicare, capacitatea de a te concentra, însă te va face și mai nehotârât.

Horoscop 10 septembrie 2026 Scorpion

Venus intră în semnul tău. Și îți va aduce un plus de carismă, magnetism și o capacitate uimitoare de atracție. Și cum Venus se pregătește să și retrogradeze, s-ar putea ca unora dintre voi să vă aducă unele neplăceri pe plan amoros.

Horoscop 10 septembrie 2026 Săgetător

Deși vei interacționa des cu prietenii sau alți apropiați, în sinea ta ai vrea să fii acasă în liniște. Vei fi nevoit să împaci aceste două părți: nevoia de socializare și aceea de a te retrage pentru a-ți încărca bateriile.

Horoscop 10 septembrie 2026 Capricorn

Vei fi nevoit să te adaptezi la ritmul colegilor și la numeroasele schimbări în rutina de la locul de muncă. Unele relații cu prietenii se pot deteriora.

Horoscop 10 septembrie 2026 Vărsător

Venus intră în casa a zecea. Și anunță o serie de evenimente importante la locul de muncă. Unele care să te scoată în față. Însă, vor veni și cu lupte în culise. O perioadă bună pentru aceia care vor să învețe lucruri noi.

Horoscop 10 septembrie 2026 Pești

Uranus devine retrograd în casa a patra. Nu te vei sincroniza cu partenerul sau familia. Ziua poate fi prea imprevizibilă. Fii mai atent atunci când te ocupi de documente.