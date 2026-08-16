Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile

Astrolog Daniela Simulescu

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă recomandările pentru săptâmâna ce urmează.

Săptâmâna debutează cu un careu între Marte din Rac și Neptun retrograd din Berbec. Un aspect foarte capricios. Poate predispune la pasivitate, suspiciune, (auto)amăgire și la multă confuzie.

Pe 18 august, axa Nodurilor Lunare se schimbă. Avem în vedere mișcarea medie. Nodul Sud trece în Leu, iar Nodul Nord în Vărsător. Vor rămâne astfel până pe 7 martie 2028.

Pe 21 august, Venus face o opoziție cu Saturn. Deci trebuie să avem grijă la dragoste și bani!

Iar săptămâna se încheie cu debutul Sezonului Fecioarei, cel menit să ne facă mai harnici.

Horoscop 17-23 august 2026 Berbec

Marte, propriul guvernator, face un careu cu Neptun. Și îți poate da planurile peste cap oricât de organizat ai încerca să fii. Deci nu contează cum ajungi din A în B, ci să se întâmple. Pe alocuri, poate apărea o stare de mâhnire pentru că nu ai timp suficient pentru familie sau gospodărie. Ferește-te de bârfe și zvonuri la locul de muncă!

Horoscop 17-23 august 2026 Taur

Începi săptămâna cu aspecte plăcute. Adică, vei avea parte de sprijin și acasă și la locul de muncă. Treburile casnice pot aduce noi provocări. Și poate că este cazul să te bucuri de orice pauză. Pot apărea surprize pe parcursul călătoriilor sau al deplasărilor.

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Horoscop 17-23 august 2026 Gemeni

Conjuncția dintre Mercur, guvernatorul tău, și Jupiter își menține influența pe durata întregii săptămâni. Ce înseamnă asta pentru tine? Că rămâi optimist orice s-ar întâmpla și că nu vei duce lipsă de entuziasm. Te pregătești de schimbări importante pe plan profesional.

Horoscop 17-23 august 2026 Rac

Marte, din semnul vostru, face un careu cu Neptun. Să nu vă mire dacă veți simți că v-ați pierdut busola. Veți fi confuzi și veți avea de descurcat unele situații încâlcite. În plus, melancolia vă va da târcoale. Pe plan financiar, pot fi atât oportunități, cât și cheltuieli impulsive.

Horoscop 17-23 august 2026 Leu

Începi săptămâna bine! Tocmai de aceea, ar trebui să îți prețuiești mai mult timpul, energia și talentele. Conjuncția Mercur-Jupiter îți va da curaj, fie că ești introvertit sau extrovertit. Cu idei foarte bune și replici de invidiat. Și dacă ai așteptat ziua potrivită pentru a lua unele decizii, acum este momentul.

Horoscop 17-23 august 2026 Fecioară

Gândește-te bine înainte de a oferi a doua șansă acelor persoane care și-au tot încălcat promisiunile față de tine. Și poate că este cazul să fii și mai discret și să nu împărtășești din viața ta personală oricui. În problemele familiei, intuiția te va salva.

Horoscop 17-23 august 2026 Balanță

Venus, guvernatoarea ta, se apropie de o opoziție cu Saturn. În primul rând, nu trebuie să iei lucrurile prea în personal. Vei fi expus unor neînțelegeri în relațiile personale sau parteneriatele profesionale. Tocmai de aceea este important să rămâi obiectiv sau detașat. Nu crede nicio promisiune până nu vezi ceva concret!

Horoscop 17-23 august 2026 Scorpion

Din cauza careului Marte-Neptun, vă veți confrunta cu dileme. Vă recomandăm să vă feriți de scurtături sau speculații. Pot apărea încurcături legate de documente, în special acelea de la locul de muncă. Când este vorba de sănătate, nu urmați sfaturile persoanelor neautorizate. Pe plan personal, mulți vă veți simți singuri, chiar și în cuplu.

Horoscop 17-23 august 2026 Săgetător

Vei avea tendința de a-ți consuma energia în discuții și pe lucruri nesemnificative. Și astfel, nu vei mai avea chef pentru responsabilitățile reale. Nu te mai învârti în jurul cozii și fii mai asumat! Până la urmă, săptămâna va fi una bună.

Horoscop 17-23 august 2026 Capricorn

Pe plan relațional, confuzia își va face de cap. Sau altfel spus, nu te sincronizezi deloc cu partenerul sau cu persoana pe care vrei să o cucerești. Vă interpretați unul altuia greșit intențiile. În ceea ce privește zoma financiară, nu este cazul să oferi doar tu. Opoziția Venus-Saturn poate aduce frâne la locul de muncă, dar le veii gestiona eficient.

Horoscop 17-23 august 2026 Vărsător

Recomandarea principală este aceea de a fi cât mai discret la locul de muncă. Șefii și colegii nu trebuie să știe prea multe despre viața ta personală. Orice program ai avea, va fi greu de respectat și astfel se va instala o doză suplimentară de stres.

Horoscop 17-23 august 2026 Pești

Nu lua nicio decizie la cald, legată de locul de muncă! Apar numeroase modificări în rutină sau sarcini birocratice. Nu ține în tine supărările, învață să le comunici mai ales familiei sau partenerului. Astfel, unele problemele cu banii pot fi rezolvate.