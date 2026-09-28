Vin vremuri agitate pentru Taur, Leu, Scorpion și Vărsător

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Urmează căteva săptămâni de foc pentru semnele fixe ale zodiacului.

Din punct de vedere astrologic, următoarele săptămâni vor fi destul de controversate. Marte tranzitează Leul și ne inflamează orgoliile. Ca să nu mai vorbim de luptele de putere provocate de acest tranzit. Mercur și Venus vor retrograda în Scorpion și vor aduce un exces de dramatism.

Taur/Ascendent în Taur

Venus, guvernatoarea ta, își începe retrogradarea în casa a șaptea. Urmează o perioadă provocatoare pentru relații, mai ales cele personale. Iar tranzitul lui Marte din casa a patra aduce disensiuni în sânul familiei. Deci, am putea spune că atenția ta trebuie direcționată către viața personală și nu către carieră sau planul social. Multe probleme vor porni și din cauza banilor. Cert este că nu vei scăpa fără negocieri sau compromisuri.

Leu/Ascendent în Leu

Este clar că vei fi în centrul atenției! Marte și-a început tranzitul în semnul tău, de unde va face și opoziția cu Pluto. Iar Soarele, guvernatorul tău, se apropie de opoziția cu Saturn. Cu alte cuvinte, nu vei avea timp nici să respiri. Iar la finalul săptămânii, oboseala își va spune cuvântul. Însă, dacă ar fi să luăm la bani mărunți toate aceste aspecte, ne vom da seama de altceva. Că astrele își doresc să fii mai conectat cu propriile obiective, să fii mai curajos și să nu mai pierzi energia în mod haotic. Acolo unde ai un cuvânt de spus, asigură-te că îți faci treaba. Adu-ți aminte, de fiecare dată, ce contează cu adevărat! Și astfel, îți vei alege luptele mult mai bine.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Marte, guvernatorul tău, va tranzita casa a zecea, a carierei. Iar Venus, guvernatoarea casei relațiilor, își va începe retrogradarea. Această combinație astrologică se va asigura că vei face alegerile potrivite. Nu acelea dorite neapărat de tine pentru că ai risca să continui unele situații toxice. Te vei confrunta cu multiple tentații și riscuri din punct de vedere sentimental. Ies la suprafață secrete sau strategii. Trecutul te va bântui. Și ți-ar prii să faci diferența între atracție și compatibilitate. Și să nu uiți de respect!

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Marte va tranzita casa a șaptea, alături de Jupiter și Nodul Sud. Pregătește-te de două luni cu multiple tensiuni în parteneriate. Atât relațiile personale, cât și conexiunile de la locul de muncă. Nimic nu va fi liniar, iar Marte se pricepe să mai aducă și câte un scandal din când în când. Însă, deciziile radicale nu sunt potrivite. Iar retrogradarea lui Venus în casa a zecea îți poate oferi oportunități pe plan profesional, însă vor ascunde și viitoare lupte de putere sau compromisuri.