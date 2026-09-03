Horoscop septembrie 2026 Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești

Sursă foto: Magnific

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă previziunile pentru luna septembrie.

Din punct de vedere astrologic, luna septembrie se anunță a fi una mai liniștită. După august care ne-a adus ultimele eclipse din 2026, iată că prima lună a toamnei vrea de la noi să ne găsim un rost. Personal sau profesional. Fiind și luna recoltei, putem începe să ne ocupăm și de proviziile pentru perioada următoare. Marte rămâne în Rac pentru mai toată luna, Venus va ajunge în semnul Scorpionului de unde va și retrograda, iar Uranus va retrograda în Gemeni.

Horoscop septembrie 2026. Previziuni pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară

Horoscop septembrie 2026 Balanță

Venus, guvernatoarea ta, va intra în casa a doua, de unde va și retrograda. Deci am putea spune că dă startul unei perioade foarte complexe. În care totul se rezumă la bani. Urmează negocieri reluate sau noi, răzgândiri când vine vorba de investiții sau chiar cheltuieli impulsive ce vor fi regretate. Cu Marte în casa a zecea, există riscul suprasolicitării pe plan profesional. Ar fi bine să te ferești de conflicte cu șefii/colegii sau decizii luate la cald. Prietenii vor fi de mare ajutor în septembrie!

Horoscop septembrie 2026 Scorpion

Venus își începe tranzitul în semnul tău, de unde se pregătește și de o retrogradare. Îți vei pune numeroase întrebări. Despre cum să îți faci viața mai bună. Despre ce contează cu adevârat în acest moment al vieții tale. Și s-ar putea să prinzi curajul necesar să iei unele decizii pe care le-ai tot reprimat. Vei fi sprijinit în chestiunile administrative și juridice. Sau în deplasări sau în relațiile cu autoritățile.

Horoscop septembrie 2026 Săgetător

Uranus își va începe retrogradarea în casa a șaptea. Ceea ce înseamnă că viața de cuplu nu va fi deloc liniștită. Apar situații imprevizibile, iar adaptarea la noile condiții va fi dificilă. Marte rămâne în casa a opta și te va obliga să faci un inventar cât mai realist al situației financiare. Vei deveni mult mai prudent și îți vei motiva și familia să te urmeze. Dar, Jupiter, guvernatorul tău, este bine plasat și te împinge de la spate în momentele mai provocatoare.

Horoscop septembrie 2026 Capricorn

Marte rămâne în casa a șaptea până pe 28 septembrie. Relațiile, în special acelea personale, vor deveni mai dinamice. Însă există riscul și unor certuri. Tu și partenerul veți avea opinii separate când vine vorba de subiectele importante. Și pot reapărea unele reproșuri. Poate că s-a instalat plictiseala și aveți nevoie de un obiectiv comun, să trageți la aceeași căruță. De asemenea, ai nevoie de un plus de prudență la locul de muncă. Poate devii mai discret ca de obicei.

Horoscop septembrie 2026 Vărsător

Venus își va începe tranzitul în casa a zecea, de unde va retrograda din octombrie. Pot apărea unele oportunități pe plan profesional, însă acestea vor aduce lupte de putere și compromisuri. Și bineînțeles, o doză suplimentară de stres. Dar, dacă îți vei vedea colegii și șefii în mod obiectiv, luna va trece mai ușor. După 28 septembrie, Marte intră în casa a șaptea, acolo unde se flă și Jupiter. Și îți va aduce mai multă energie pe plan relațional.

Horoscop septembrie 2026 Pești

O lună cu evenimente multiple mai ales pentru cei care au copii, mai mici sau mai mari. Și bineînțeles că vor necesita atenția ta. În septembrie, ai nevoie de o nouă rutină. Sau să îți schimbi modul în care te raportezi la activitățile din viața ta. Deși pare greu să schimbi ceva, vei reuși până la urmă. Uranus va retrograda în casa a patra, deci pot apărea situații ciudate în ceea ce privește gospodăria sau planul imobiliar.