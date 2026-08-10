Horoscop 10 august 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Astrolog Daniela Simulescu/Fotomontaj Magnific AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Astăzi avem un aspect armonios, un trigon între Venus din Balanță și Pluto din Vărsător. Potrivit pentru intensitate pe plan amoros, dar și pentru a gestiona problemele financiare.

Horoscop 10 august 2026 Berbec

Marte, guvernatorul tău, se pregptește de o schimbare. Să iasă din casa a treia. Vei avea tendința de a fi mai tendențios, sarcastic și grăbit când ai de făcut declarații. Vei avea idei bune, dar te vei confrunta și cu unele dileme.

Horoscop 10 august 2026 Taur

Munca este un instrument nemaipomenit de bun pentru tine, în această perioadă. Te ajută să îți iei gândul de la unele situații. Pot apărea cheltuieli pe ultima sută de metri.

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Horoscop 10 august 2026 Gemeni

Marte va ieși din semnul tău. Și nu în orice fel! Ci te va confrunta cu unele limite, vei simți că ești permanent în contratimp sau te va face irascibil din nimic.

Horoscop 10 august 2026 Rac

Urmează o perioadă mai agitată, deci procrastinarea nu este o soluție. De asemenea, nu uita că trebuie să ții unele informații doar pentru tine.

Horoscop 10 august 2026 Leu

Cei dragi te vor susține într-un mod neașteptat. Ți se recomandă să îți alegi cu grijă cuvintele în discuțiile cu prietenii sau apropiații.

Horoscop 10 august 2026 Fecioară

Va fi o zi destul de agitată la locul de muncă. Vei fi destul de intransigent. Pur și simplu, nu vei fi deloc dispus să faci compromisuri.

Horoscop 10 august 2026 Balanță

Ai face bine încă de pe acum să eviți conflictele de la locul de muncă. O atitudine calmă azi îți va aduce numeroase câștiguri mâine.

Horoscop 10 august 2026 Scorpion

Ai nevoie de prudență. Mai ales pe plan financiar. De asemenea, poți fi mai rezervat în întâlnirile cu familia sau în relațiile cu colegii.

Horoscop 10 august 2026 Săgetător

Ziua are aspecte bune pentru viața personală. Poate vrei să îi faci surprize partenerului, să petreceți timp de calitate. Și cei singuri pot fi mai deschiși.

Horoscop 10 august 2026 Capricorn

Deciziile luate la nervi sau supărare îți pot dăuna serios. Agitația de la locul de muncă este copleșitoare, dar va trece.

Horoscop 10 august 2026 Vărsător

Simți nevoia de a te implica în proiecte ce presupun și competiții. Doar astfel, îți vei recăpăta inspirația și motivația.

Horoscop 10 august 2026 Pești

Dacă vrei o zi bună, ai nevoie de autocontrol. Acasă, la serviciu, în societate. Și încearcă să nu inițiezi tu dispute.