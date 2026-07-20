Horoscop 20 iulie 2026. Jupiter opoziție Pluto. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni zodii

Astrolog Daniela Simulescu/Fotomontaj Magnific

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Astăzi, se perfectează opoziția dintre Jupiter din Leu și Pluto din Vărsător. Acest aspect are mai degrabă efecte când vine vorba de astrologia mundană. Se reconfigurează unele alianțe, apar noi lupte de putere, iar unele ideologii vor căpăta mai multă forță.

Horoscop 20 iulie 2026 Berbec

Curiozitatea este cheia succesului astăzi. Fii deschis la noi experiențe, verifică mai multe surse când afli informații marcante și nu te mai baza atât de mult pe experiențele din trecut.

Horoscop 20 iulie 2026 Taur

Este important să te asiguri că ai un echilibru între viața profesională/socială și cea personală. Timpul tău este destul de valoros.

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Horoscop 20 iulie 2026 Gemeni

Viața este în continuă mișcare și nu te poți baza pe nimic 100%. Evită discuțiile despre cine are dreptate, online sau offline.

Horoscop 20 iulie 2026 Rac

Pot apărea încurcături, reprogramări sau anulări. Și poate este cazul să începi să îți construiești o strategie financiară pe termen lung.

Horoscop 20 iulie 2026 Leu

Energia ta este destul de prețioasă. Și nu trebuie să o consumi încercând să îi convingi pe nimeni de nimic. Nu lua nimic personal!

Horoscop 20 iulie 2026 Fecioară

Totul este atât de volatil, mai ales când vorbim despre planurile făcute împreună cu prietenii. Stai departe de promisiuni mărețe!

Horoscop 20 iulie 2026 Balanță

Prietenii sau alți apropiați nu sunt perfecți, au propriile probleme cu care se confruntă. Dacă îi accepți așa, îți accepți și tu greșelile.

Horoscop 20 iulie 2026 Scorpion

Nimic nu este alb sau negru pe plan profesional. Vei fi nevoit să faci unele compromisuri, dar gândește-te înainte cât te vor costa.

Horoscop 20 iulie 2026 Săgetător

Dacă simți că ai unele limite în comparație cu alții, nu înseamnă că trebuie să te frustrezi. Ci mai degtrabă să găsești moduri prin care să evoluezi.

Horoscop 20 iulie 2026 Capricorn

Pe plan financiar, vor apărea numeroase tentații. În acest sens, ai nevoie de o atitudine conservatoare sau de calcule prelungite.

Horoscop 20 iulie 2026 Vărsător

Mulți se vor opune propunerilor tale. Nu îți oferă neapărat și explicații logice. Însă, nu te ajută la nimic dacă te cerți cu aceștia.

Horoscop 20 iulie 2026 Pești

Nu lăsa pe mâine ce poți face astăzi! Urmează o perioadă predictibilă și va fi dificil să te ocupi și de proiectele restante.