Conjuncția Marte - Uranus, beneficii pentru o zodie. Săptămâna 29 iunie - 5 iulie vă poate schimba viața radical

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Pentru o zodie, săptămâna 29 iunie - 5 iulie poate aduce schimbări majore.

”Mercur, guvernatorul vostru, retrogradează în casa a 11-a, ceea ce înseamnă că e un eveniment organizat nu se va petrece în forma inițială, va trebui să schimbați, să ajustați, să fiți flexibili, să vedeți. Arhetipul nativilor Fecioară este cel care are soluție la soluție, are mai multe variante. Acum este momentul în care să aveți în capul vostru schema logică, să nu fiți inconștienți. Luați situațiile mai în serios decât de obicei. În plus, retrogradarea lui Mercur în casa a 11-a are și efecte financiare, adică bugetul stabilit mai are nevoie de un buget de rezervă, să mai aveți pregătiți niște bani.

Conjuncția Marte - Uranus din casa a zecea vă aduce fie momente geniale la locul de muncă, fie situații în care veți spune ”gata, îmi bag picioarele, nu mai pot, am tot așteptat să se întâmple ceva bun, dar dacă mai stau mult aici, mă consum, mă pierd, nu cresc”. Aveți nevoie de evoluție, de schimbare. Dacă apare un conflict, nu puneți la suflet. Așteptați momentul de ”evrika”, va veni. Nu vă fie teamă de o reconversie profesională, de o carieră cu mai mult spațiu. Cei care vor încerca să lupte pentru viitorul lor profesional, aspectul acesta îl va ajuta” spune astrologul DCNews, Daniela Simulescu, pentru nativii Fecioară, în cadrul horoscopului săptămânal 29 iunie - 5 iulie.