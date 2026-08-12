Cât de sigur e să mănânci ceva căzut pe jos: Un experiment arată dacă te poți baza sau nu pe regula celor 5 secunde

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Cine nu a mâncat măcar o dată ceva după ce i-a căzut pe jos, cu gândul că „regula celor cinci secunde” îl va feri de bacterii?

Ideea că o bucată de mâncare poate fi ridicată rapid și consumată fără grijă este pusă sub semnul întrebării de biochimista Patricia Senent, care, într-un videoclip publicat pe contul de Instagram, avertizează că alimentele intră în contact cu bacterii chiar și după un timp scurt petrecut pe jos.

Aceasta a făcut un test pentru a vedea dacă durata contactului cu podeaua influențează contaminarea și a folosit brioșe pe care le-a ridicat după una, trei și cinci secunde. Probele au fost analizate în laborator, iar după 48 de ore toate au arătat o dezvoltare microbiologică abundentă, indiferent de timpul petrecut pe podea.

„Uitați de regula celor cinci secunde, a celor trei secunde și regula unei secunde. Odată ce mâncarea atinge podeaua, este deja plină de microorganisme”, a spus ea.

Pentru a verifica dacă microorganismele proveneau din brioșă, și nu de pe podea, Patricia Senent a analizat și o brioșă scoasă direct din ambalaj. După 48 de ore, rezultatele au arătat că dezvoltarea microbiologică din celelalte probe a apărut în urma contactului cu podeaua.

Chiar și podelele care par curate pot avea o mulțime de microorganisme invizibile aduse prin încălțăminte, praf, animale de companie sau contactul cu alte suprafețe. Cert este că nicio suprafață nu este complet lipsită de microorganisme.

Riscul este mai mare în cazul alimentelor moi, umede sau lipicioase, deoarece acestea pot prelua mai ușor bacteriile și alte microorganisme de pe suprafața cu care intră în contact.

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Suflatul alimentului căzut pe jos nu îl face mai sigur

Potrivit biochimistei, prin aerul expirat pot ajunge pe aliment și microorganisme din cavitatea bucală, fără ca cele deja existente să fie eliminate.

Nici îndepărtarea cu degetele a porțiunii care a atins podeaua nu garantează înlăturarea bacteriilor, deoarece microorganismele se pot fixa pe suprafața alimentului și pot pătrunde în interior, mai ales în cazul alimentelor moi.

Patricia Senent recomandă ca alimentele căzute pe jos să nu fie consumate și atrage atenția și asupra suflatului în lumânările de pe tort, gest care poate transfera microorganisme pe alimentele consumate de mai multe persoane.

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