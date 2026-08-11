Brad Pitt, mărturisiri șocante despre gândurile suicidare și recidiva în consumul de alcool: Nu vedeam nicio ieșire

Brad Pitt. Foto: Agerpres

Brad Pitt a vorbit deschis într-un interviu despre cea mai dificilă perioadă din viața sa, dezvăluind că a avut gânduri suicidare și că a recidivat în consumul de alcool după șapte ani de abstinență.

Brad Pitt a vorbit deschis, într-un interviu acordat revistei Esquire, despre cea mai întunecată perioadă din viaţa sa, când anumite "probleme familiale" l-au determinat să aibă pentru prima dată gânduri suicidare şi să renunţe la abstinenţă, relatează marţi agenţia de presă EFE.

Celebra revistă americană, destinată în principal publicului masculin, a publicat luni un amplu interviu cu actorul american, în care acesta a mărturisit că a trecut prin momente foarte grele. "Pur şi simplu mă gândeam... nu puteam... nu vedeam nicio ieşire. Durerea era atât de copleşitoare încât... N-aveam de gând să trec la fapte, dar simţeam... simţeam oţelul rece al glonţului în capul meu şi era ca o uşurare", a explicat actorul în vârstă de 62 de ani.

A reflectat asupra celor mai grele momente din viaţa sa. După şapte ani de abstinenţă de la alcool, a recidivat

În interviul realizat în luna iunie, la reşedinţa sa luxoasă din Los Angeles achiziţionată în octombrie anul trecut, actorul recompensat cu două premii Oscar a reflectat asupra celor mai grele momente din viaţa sa. "Mi-am spus: 'A, bine, acum înţeleg... înţeleg sinuciderea, în sensul că este pur şi simplu o uşurare'. Este vorba doar de a căuta alinare în faţa suferinţei. Dar cred, de asemenea, că avem un instinct de supravieţuire incredibil. Şi, în cazul meu, el s-a declanşat imediat", a spus el.

Cauza, potrivit actorului, au fost "chestiunile de familie", care nu sunt "o treabă uşoară". El nu a vrut să ofere, însă, mai multe detalii, potrivit revistei.

De asemenea, Brad Pitt a povestit că, după şapte ani de abstinenţă de la alcool, a recidivat, însă "într-un mod mai moderat". "Am fost abstinent timp de şapte ani. Apoi am recidivat. (...) Într-un mod mai moderat. Am devenit prea încrezător de câteva ori, dar am realizat: 'Da, nu-mi face bine. Nu în cantităţi mari'", a mărturisit actorul.

Pitt, născut în Oklahoma, a vorbit şi despre faptul că i-ar plăcea să se întoarcă înapoi în timp cu un deceniu. "Doamne, de-aş putea să mă întorc la 50 de ani... Aş face mai multe lucruri. La 50 de ani e... Uite ce e, orice ai în minte, du-te şi fă-o. Du-te şi fă-o chiar acum", a spus el.

Brad Pitt şi fosta sa soţie, actriţa Angelina Jolie, au divorţat oficial la sfârşitul anului 2024. Cei doi au împreună şase copii, Maddox, Pax, Zahara, Shiloh şi gemenii Knox şi Vivienne. După ce în trecut Shiloh a solicitat oficial să renunţe la numele Pitt, luna trecută Zahara şi Maddox, au depus la rândul lor în instanţă cereri similare, conform Agerpres.

Brad Pitt, "părăsit" de propriii copii. Încă doi dintre ei vor să renunțe la numele său de familie

Chiar dacă nu a detaliat cu exactitate cu ce probleme de familie se confruntă, diverse speculații se pot face foarte ușor. Vara aceasta, dar și ultimii ani, au adus multe probleme în viața actorului.

Fiica lui Brad Pitt, Zahara, în vârstă de 21 de ani, și fiul său, Maddox, în vârstă de 24 de ani, încearcă să renunțe legal la numele de familie al tatălui lor. Aceștia au invocat motive personale pentru solicitarea schimbării numelui, scrie CNN.

Vorbim despre cea mai recentă evoluție în destrămarea mariajului lui Pitt cu Angelina Jolie. Fostul cuplu influent de la Hollywood este implicat în dispute de când s-au despărțit, acum un deceniu. Ei au încheiat în cele din urmă divorțul la sfârșitul anului 2024, dar continuă să fie implicați într-o luptă legală pentru Château Miraval, crama franceză pe care o dețineau împreună.

Shiloh Nouvel şi-a schimbat legal numele în anul 2024

Într-un document depus electronic la Curtea Superioară a Californiei din Los Angeles luna trecută, fiica actorilor a solicitat schimbarea numelui său din Zahara Marley Jolie-Pitt în Zahara Marley Jolie. Fratele ei, Maddox, a solicitat, de asemenea, instanței permisiunea de a-l elimina pe Pitt din numele său de familie, la sfârșitul lunii mai.

Conform legii, frații au plasat ulterior anunțuri în Los Angeles Daily Journal o dată pe săptămână, timp de patru săptămâni consecutive, în iunie și iulie, oferind oricui se opune posibilei schimbări șansa de a-și înregistra obiecția. Dacă nimeni nu o face, este probabil ca un judecător să se pronunțe asupra schimbării numelui lui Maddox la mijlocul lunii septembrie, în timp ce cazul surorii sale va fi decis la sfârșitul lunii.

Shiloh Nouvel Jolie-Pitt și-a schimbat numele în anul 2024. Ea se numește acum Shiloh Nouvel Jolie.

De unde au pornit neînțelegerile dintre Jolie și Pitt

Reamintim că Jolie și Pitt s-au căsătorit în 2014 și au intentat divorțul în 2016. Au șase copii - Maddox, Pax, Zahara, Shiloh și gemenii Knox și Vivienne.

În septembrie 2016, familia a zburat în Statele Unite din Franța cu un avion privat. În august 2022, au ieșit la iveală detalii despre circumstanțele unui incident din timpul acestui zbor. Un raport FBI a dezvăluit că Jolie îl acuzase pe Pitt că a agresat-o fizic și că i-a abuzat verbal pe copiii lor în timp ce se aflau la bordul avionului.

Spargere la reședința din Los Angeles. Hoţii au escaladat gardul

Mai mult, locuința celebrului actor Brad Pitt din cartierul Los Feliz, Los Angeles, a fost ținta unei spargeri, conform unor surse din cadrul forțelor de ordine citate de NBC News și ABC News. Incidentul s-a produs în jurul orei locale 22:30, iar actorul nu se afla acasă la momentul respectiv.

Potrivit surselor apropiate anchetei, trei persoane ar fi escaladat gardul din fața proprietății și ar fi pătruns în locuință forțând o fereastră. După ce au intrat, hoții au răscolit întreaga casă și au plecat cu bunuri deocamdată neidentificate. Autoritățile nu au dezvăluit încă valoarea totală a obiectelor furate.

Un purtător de cuvânt al Poliției din Los Angeles a confirmat doar producerea unei spargeri la o reședință din Los Feliz, fără a oferi detalii privind identitatea proprietarului sau locatarilor.

Spargerea de la locuința lui Brad Pitt, actorul principal din noul film „F1”, se adaugă unei serii de infracțiuni similare care au vizat în ultimii ani cartierele exclusiviste din Los Angeles și sudul Californiei. Vedetele și persoanele publice au fost ținte frecvente ale unor bande organizate care acționează cu precizie și discreție.

De exemplu, chiar de Valentine's Day, casa actriței Nicole Kidman și a soțului său, muzicianul Keith Urban, a fost jefuită. Doar cu o săptămână înainte, și locuința atacantului francez Olivier Giroud, component al echipei Los Angeles Football Club și campion mondial în 2018 al naționalei Franței, a fost spartă. În acel caz, o sursă a relatat că hoții au fugit cu „o cantitate semnificativă” de bijuterii și alte bunuri de valoare.

Până în acest moment, autoritățile nu au precizat dacă există vreo legătură între aceste spargeri și bandele sud-americane specializate în jafuri de lux, despre care se știe că operează în zona Los Angeles de mai bine de un deceniu, potrivit NBC News.

Care a fost reacția actorului după ce propria fiică l-a făcut „o persoană teribilă și dezgustătoare”

Într-un alt moment tensionat din destrămarea amară a căsniciei sale cu Angelina Jolie, s-a aflat în 2023 că Brad a fost descris ca fiind o "persoană teribilă și dezgustătoare" de către Pax, fiica sa, relatează The Sun.

Într-un mesaj pe Instagram al tinerei în 2020, când Pax avea 16 ani, acesta a susținut că superstarul îi făcea pe copiii săi "să tremure de frică".

Cu toate acestea, cercul apropiat al starului în vârstă de 59 de ani a respins acuzațiile.

Un membru din cercul de prieteni apropiat al actorului a declarat pentru The Sun: "Brad are un mare respect pentru toți copiii săi și este trist să vezi aceste acuzații aduse din nou în discuție.

"Este frustrant să-l vezi pe Brad pictat ca un fel de 'rău' când situația este departe de așa ceva. El alege să păstreze tăcerea și asta spune multe", a completat acesta.

În timp ce vedeta din Maleficent, Angelina, este adesea văzută în oraș cu copiii săi, Brad nu a fost surprins în public în prezența lor. Nu pare să fie suficient loc nici măcar pentru toți la noua lui locuință din Los Angeles. În aprilie, el s-a mutat dintr-un complex familial imens, cu propria pistă de skateboard, într-o casă cu trei dormitoare.

S-ar putea argumenta că restricțiile de custodie impuse lui Pitt de către tribunal ar limita timpul petrecut cu copiii săi. Dar cei trei copii adoptați ai săi sunt acum suficient de mari pentru a face ce vor - și aleg să fie cu mama mai degrabă decât cu tata.

"Se pare că Maddox, Pax și Zahara sunt în totalitate de partea mamei lor și Brad nu mai primește deloc vești de la ei în aceste zile - cu siguranță nu băieții, și așa stau lucrurile de foarte mult timp", a spus o sursă apropiată celor doi.

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