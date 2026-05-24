Shakira lansează oficial imnul CM 2026: Apariții spectaculoase cu starurile fotbalului mondial / VIDEO

Materialul video a fost publicat în această săptămână, pe fondul interesului global tot mai mare pentru turneul final, potrivit Albawaba.

Clipul are aproximativ patru minute și pune în prim-plan fotbalul, muzica și ideea de unitate globală, într-o producție gândită ca un spectacol internațional.

Apariții ale marilor staruri din fotbal

Videoclipul începe cu imagini cu Lionel Messi, Kylian Mbappé și Erling Haaland, care apar în drum spre teren înainte de startul secvențelor muzicale.

Scena introduce imediat atmosfera de competiție și așteptare, cu accent pe simbolurile marilor performeri din fotbalul mondial.

Shakira și Burna Boy în scene internaționale

După deschiderea dedicată sportivilor, Shakira preia rolul central în cadre filmate în Miami, cu o estetică vibrantă și dinamică.

Videoclipul traversează mai multe decoruri inspirate de culturi și țări diferite, pentru a reflecta caracterul global al Cupei Mondiale. Un moment notabil o arată pe Shakira deasupra Monumentului Angel of Independence din Ciudad de México, urmat de o secvență coregrafică în deșert, unde apar și copii implicați în dans.

Ulterior, Burna Boy intră în poveste și adaugă energie și ritm scenelor festive.

Omagiu pentru legendele fotbalului

Finalul videoclipului aduce referințe la istoria fotbalului, cu imagini de arhivă dedicate unor nume importante precum Diego Maradona, Romário, Paolo Maldini, David Beckham, Kaká, Cristiano Ronaldo și Lionel Messi.

Cântecul „Dai Dai” a fost lansat oficial pe 15 mai prin Sony Music Latin. FIFA a confirmat piesa ca imn oficial al Cupei Mondiale 2026 și a anunțat că veniturile obținute vor sprijini FIFA Global Citizen Education Fund, program dedicat educației copiilor și accesului la fotbal la nivel global.

Lansare oficială și detalii despre proiect

Competiția FIFA 2026 va fi organizată de Statele Unite, Canada și Mexic, prima ediție găzduită de trei țări. Turneul începe pe 11 iunie la Ciudad de México și se încheie pe 19 iulie, cu finala programată în New Jersey.

FIFA a confirmat și participarea Shakirei la spectacolul de la pauza finalei, alături de Madonna și BTS.

Reacția fanilor

În mediul online, reacțiile au apărut rapid. Mulți utilizatori au apreciat energia videoclipului, imaginile spectaculoase și revenirea Shakirei în zona muzicii dedicate fotbalului.