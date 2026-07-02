Cum poți găsi zboruri ieftine rezervate în ultimul moment? 7 sfaturi ca să iei bilete de avion la prețuri mai mici / FOTO: magnific.com @tzido

Platforma de comparare a zborurilor Skyscanner a publicat șapte recomandări care te pot ajuta să găsești bilete de avion la prețuri mai mici.

Atacul dintre Statele Unite și Israel asupra Iranului a făcut ca vara aceasta să fie marcată de călătorii rezervate în ultimul moment, notează Euronews. Chiar dacă nu intenționezi să vizitezi regiunea Golfului sau să tranzitezi această zonă în drum spre Asia ori Africa, creșterea prețului combustibilului pentru avioane influențează costurile zborurilor la nivel global.

Totuși, acest lucru nu înseamnă că vacanța ta va fi automat mai scumpă. Dacă îți rezervi zborurile cu atenție și alegi momentul potrivit, poți găsi în continuare oferte avantajoase.

Skyscanner, platforma de comparare a zborurilor, a prezentat șapte sfaturi care te pot ajuta să găsești un zbor ieftin rezervat în ultimul moment în această vară.

Primul sfat, deși pare evident, este să compari cât mai multe oferte și să verifici inclusiv companiile aeriene low cost, precum Ryanair, easyJet, Vueling, Norwegian, Wizz Air și Jet2. Este important să fii flexibil în privința datei plecării. Dacă îți poți muta călătoria cu o zi sau două, prețul biletelor se poate schimba considerabil. Dacă știi deja destinația, poți selecta opțiunea „întreaga lună” atunci când cauți zboruri, pentru a vedea care sunt cele mai ieftine zile pentru călătorie.

La începutul acestui an, Skyscanner a anunțat că, în medie, ziua de vineri este cea mai ieftină pentru a călători.

Dacă încă nu ai ales destinația, poți folosi funcția „Oriunde”, care îți afișează cele mai ieftine destinații disponibile în perioada în care dorești să călătorești.

De asemenea, nu presupune că un bilet dus-întors cumpărat de la aceeași companie aeriană este întotdeauna cea mai bună alegere. În unele cazuri, poți economisi bani dacă rezervi separat biletul de dus și cel de întors, chiar și de la companii diferite.

Merită să verifici și dacă plecarea sau sosirea pe un alt aeroport din apropiere este mai ieftină.

Skyscanner recomandă și rezervarea tuturor zborurilor în aceeași sesiune de căutare, pentru a avea cele mai mari șanse de a obține cel mai bun preț. Dacă ai un itinerar mai complex, poți utiliza funcția de căutare pentru mai multe orașe.

Dacă nu te grăbești să faci rezervarea, poți activa alertele de preț. Acestea te vor anunța atunci când tariful biletului scade sau crește.

Ultimul sfat oferit de Skyscanner este să călătorești doar cu bagaj de mână. Taxele pentru bagajul de cală pot crește semnificativ costul călătoriei, mai ales în cazul companiilor aeriene low cost.

Înainte de plecare, verifică cu atenție dimensiunile și condițiile pentru bagajul de mână acceptate de compania aeriană cu care călătorești. Astfel, eviți taxele suplimentare dacă bagajul depășește limitele admise la ghișeul de check in sau la poarta de îmbarcare.