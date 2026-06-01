€ 5.2489
|
$ 4.5099
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2489
|
$ 4.5099
 
DCNews Lifestyle Destinațiile ascunse ale Europei. De la orașe desprinse din basme la insule secrete pe care să le descoperi în 2026
Data publicării: 01 Iun 2026

Destinațiile ascunse ale Europei. De la orașe desprinse din basme la insule secrete pe care să le descoperi în 2026
Autor: Loredana Iriciuc

Destinațiile ascunse ale Europei. De la orașe desprinse din basme la insule secrete pe care să le descoperi în 2026 Destinațiile ascunse ale Europei. De la orașe desprinse din basme la insule secrete pe care să le descoperi în 2026 / FOTO: magnific.com @rosshelenphoto
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Uită de aglomerația din Paris, Roma și Barcelona. De la sate medievale din Croația, renumite pentru trufele lor, până la insule liniștite de pe lacurile Italiei, aceste destinații europene mai puțin cunoscute demonstrează că Europa încă ascunde numeroase locuri fascinante care așteaptă să fie descoperite.

Marile orașe ale Europei atrag milioane de turiști, însă unele dintre cele mai memorabile locuri ale continentului se află departe de traseele turistice obișnuite. Ascunse printre munți, podgorii, lacuri și văi medievale, aceste destinații păstrează farmecul autentic al locurilor încă nedescoperite de turismul de masă, notează Euronews. Aici, tradițiile vechi, peisajele spectaculoase și orașele conservate cu grijă au reușit să rămână nealterate de valurile mari de vizitatori.

De la Motovun, orașul de poveste construit pe un deal în Croația, până la mănăstirile Meteora din Grecia, care par să sfideze gravitația, și satele italiene cu trulli, celebrele locuințe tradiționale desprinse parcă din povești, Europa oferă nenumărate refugii care arată că încă mai există locuri surprinzătoare de explorat.

Într-un nou clasament, organizația European Best Destinations a prezentat câteva dintre destinațiile sale preferate, considerate adevărate „comori ascunse” ale continentului.

Iată care sunt cele mai spectaculoase locuri mai puțin cunoscute pe care merită să le descoperi în Europa în 2026.

CITEȘTE ȘI: Top 50 cele mai bune orașe din lume în 2026: 19 sunt în Europa

Tübingen, Germania

În sud vestul Germaniei, la doar o jumătate de oră de aeroportul din Stuttgart, se află pitorescul oraș Tübingen. Aici funcționează una dintre cele mai vechi universități din Europa, iar orașul impresionează prin bogăția sa istorică și culturală.

În centrul vechi, merită să vizitezi Stiftskirche St. Georg, o biserică în stil gotic târziu, cu vitralii spectaculoase și priveliști ample asupra orașului din turnul său. Primăria, construită în secolul al XV-lea și decorată cu picturi ornamentale, este încoronată de un ceas astronomic funcțional. De asemenea, Hohentübingen Castle găzduiește Muzeul Culturilor Antice, unde sunt expuse numeroase artefacte grecești, romane și egiptene.

Poți face o plimbare cu barca pe râul Neckar, mărginit de case în nuanțe pastelate, te poți plimba prin grădina botanică a Universității din Tübingen și poți încerca specialități locale precum Maultaschen, paste umplute, sau Käsespätzle, tăiței cu brânză foarte apreciați în regiune.

Masa poate fi completată cu un pahar de vin local. Soiurile Trollinger și Lemberger se numără printre cele mai apreciate din această parte a Germaniei.

Motovun, Croația

În inima regiunii Istria, aflată la intersecția influențelor culturale croate, slovene și italiene, Motovun pare desprins dintr-o poveste.

Așezat pe un deal deasupra văii râului Mirna, acest oraș medieval este renumit pentru străduțele sale pietruite, priveliștile panoramice și zidurile istorice foarte bine conservate.

Vizitatorii își pot petrece timpul ca să se plimbe prin aleile înguste, să urce în turnul clopotniță al orașului și să se oprească la restaurantele cu terasă care oferă priveliști către podgoriile și pădurile din jur.

Pădurea Motovun din apropiere este una dintre cele mai cunoscute regiuni din lume pentru trufele albe. Din acest motiv, vânătoarea de trufe și meniurile bazate pe această delicatesă atrag numeroși turiști, mai ales toamna. Vinurile locale pot fi însă savurate în orice perioadă a anului.

Vara are loc îndrăgitul Motovun Film Festival, iar primăvara și iarna dezvăluie o latură mai liniștită și mai romantică a orașului. Traseele de ciclism, prânzurile relaxate și plimbările la apus printre podgorii contribuie la farmecul autentic și atmosfera aparte a locului.

Isola San Giulio, Italia

Plutind liniștită pe Lake Orta, în regiunea Piemont din Italia, Isola San Giulio pare la mare distanță de aglomerația care caracterizează lacul Como.

Cunoscută adesea drept „Insula Tăcerii”, mica insulă este apreciată pentru atmosfera sa calmă, clădirile istorice și priveliștile spectaculoase asupra lacului.

În centrul insulei se află Basilica di San Giulio, o biserică romanică datând din secolul al XII-lea, decorată cu fresce detaliate, opere de artă vechi și mozaicuri elaborate. În apropiere se află și o mănăstire benedictină care contribuie la atmosfera de liniște și reflecție.

Insula poate fi accesată ușor printr o scurtă călătorie cu barca din orașul medieval Orta San Giulio. Cea mai bună modalitate de a o descoperi este pe „Calea Tăcerii”, un traseu pietonal care înconjoară malul și oferă priveliști neîntrerupte asupra lacului.

Înapoi pe continent, vizitatorii se pot opri la restaurantele de pe malul lacului pentru a savura preparate tradiționale din Piemont. Printre acestea se numără risotto cremos preparat cu vin Barolo, bagna càuda, un sos cald pe bază de usturoi, anșoa și ulei de măsline, precum și brânzeturi locale. Toate sunt completate de vinuri regionale renumite, precum Nebbiolo și Gattinara.

VEZI ȘI: Top cele mai ieftine și cele mai scumpe city break-uri din europa pentru 2026

Alberobello, Italia

În inima regiunii Puglia din sudul Italiei, Alberobello pare desprins dintr-un film fantastic. Micul oraș este cunoscut pentru trulli, case din piatră albă cu acoperișuri conice, recunoscute de UNESCO drept patrimoniu mondial și considerate o formă distinctivă de arhitectură rurală.

Cel mai bun mod de a descoperi Alberobello este să te plimbi pur și simplu pe străzile sale. Cartierele Rione Monti și Aia Piccola sunt pline de alei înguste străjuite de sute de trulli, multe dintre ele transformate astăzi în vinoteci, boutique uri și restaurante de familie.

Printre obiectivele importante se numără Trullo Sovrano, singurul trullo cu două etaje din oraș, iar neobișnuita Church of Saint Anthony a fost construită integral în stil tradițional trulli.

Gastronomia joacă un rol important în experiența locului. Aici găsești preparate consistente precum paste orecchiette, burrata cremoasă, focaccia barese și biscuiți crocanți taralli, adesea servite alături de vinuri locale din Puglia.

Meteora, Grecia

Se ridică spectaculos deasupra câmpiilor din Grecia centrală. Meteora, inclusă în patrimoniul UNESCO, este celebră pentru mănăstirile sale care par suspendate pe stânci uriașe modelate de natură.

Construite între secolele al XIV lea și al XVI lea, aceste mănăstiri reprezintă unul dintre cele mai impresionante exemple de monahism ortodox răsăritean din lume.

Astăzi, șase dintre ele sunt încă active, inclusiv Great Meteoron Monastery și Varlaam Monastery, ambele decorate cu icoane religioase, fresce și puncte de belvedere care oferă priveliști largi asupra câmpiei Thessaliei.

Dincolo de mănăstiri, Meteora este și un loc ideal pentru drumeții, cu trasee care traversează formațiunile stâncoase, pădurile și punctele de observație ascunse în peisaj.

Orașul apropiat Kalambaka oferă o imagine autentică a vieții montane grecești, cu taverne unde se servesc preparate tradiționale precum moussaka, souvlaki, spetsofai, o tocăniță picantă cu cârnați, și galaktoboureko, desert cu cremă și sirop.

Top 10 conform European Best Destinations

  • Tübingen, Germania
  • Motovun, Istria, Croația
  • Isola San Giulio, Italia
  • Alberobello, Italia
  • Meteora, Grecia
  • Fiskardo, Grecia
  • Cascada Kravice, Bosnia și Herțegovina
  • Monsaraz, Portugalia
  • Lago di Resia, Italia
  • Pérouges, Franța

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

europa
destinatii vacanta
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
CNAS vrea să deconteze investigații sau tratamente în privat doar dacă nu mai sunt locuri la stat. Pacienții avertizează: Cozile la medic vor crește
Publicat acum 6 minute
România nu are suficienţi profesori de informatică. Salariile, mult mai mici decât într-o companie IT
Publicat acum 19 minute
Când va fi difuzat „Fjord”? Cristian Mungiu spune că va fi o proiecţie unică organizată simultan în 90 de cinematografe din ţară
Publicat acum 29 minute
Armenia refuză „mărul otrăvit“ al Rusiei, cu o săptămână înainte de alegerile parlamentare
Publicat acum 30 minute
Locuințe accesibile pentru tinerii din UE. Georgiana Teodorescu (ECR), implicată în proiect: Dacă nu au case, oamenii nu fac nici copii
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 57 minute
Negocieri pentru guvernul Tomac: miniștri tehnocrați, secretari de stat de la partide. Mihnea Motoc la Apărare, Luca Niculescu la Externe
Publicat acum 4 ore si 11 minute
Anunț despre viitorul lui Răzvan Dumitrescu în presă: ce urmează după plecarea de la Antena 3 CNN
Publicat acum 5 ore si 26 minute
Victor Ciutacu, după plecarea lui Răzvan Dumitrescu de la Antena 3 CNN: Se caută mai tineri și infinit mai docili
Publicat acum 3 ore si 35 minute
Guvernul tehnocrat intră-n linie dreaptă. Analistul Bogdan Chirieac, concluzie amară: Deja s-au depășit toate limitele
Publicat acum 13 ore si 26 minute
BANCUL ZILEI: Dorința...
 
austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close