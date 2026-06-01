Destinațiile ascunse ale Europei. De la orașe desprinse din basme la insule secrete pe care să le descoperi în 2026

Marile orașe ale Europei atrag milioane de turiști, însă unele dintre cele mai memorabile locuri ale continentului se află departe de traseele turistice obișnuite. Ascunse printre munți, podgorii, lacuri și văi medievale, aceste destinații păstrează farmecul autentic al locurilor încă nedescoperite de turismul de masă, notează Euronews. Aici, tradițiile vechi, peisajele spectaculoase și orașele conservate cu grijă au reușit să rămână nealterate de valurile mari de vizitatori.

De la Motovun, orașul de poveste construit pe un deal în Croația, până la mănăstirile Meteora din Grecia, care par să sfideze gravitația, și satele italiene cu trulli, celebrele locuințe tradiționale desprinse parcă din povești, Europa oferă nenumărate refugii care arată că încă mai există locuri surprinzătoare de explorat.

Într-un nou clasament, organizația European Best Destinations a prezentat câteva dintre destinațiile sale preferate, considerate adevărate „comori ascunse” ale continentului.

Iată care sunt cele mai spectaculoase locuri mai puțin cunoscute pe care merită să le descoperi în Europa în 2026.

Tübingen, Germania

În sud vestul Germaniei, la doar o jumătate de oră de aeroportul din Stuttgart, se află pitorescul oraș Tübingen. Aici funcționează una dintre cele mai vechi universități din Europa, iar orașul impresionează prin bogăția sa istorică și culturală.

În centrul vechi, merită să vizitezi Stiftskirche St. Georg, o biserică în stil gotic târziu, cu vitralii spectaculoase și priveliști ample asupra orașului din turnul său. Primăria, construită în secolul al XV-lea și decorată cu picturi ornamentale, este încoronată de un ceas astronomic funcțional. De asemenea, Hohentübingen Castle găzduiește Muzeul Culturilor Antice, unde sunt expuse numeroase artefacte grecești, romane și egiptene.

Poți face o plimbare cu barca pe râul Neckar, mărginit de case în nuanțe pastelate, te poți plimba prin grădina botanică a Universității din Tübingen și poți încerca specialități locale precum Maultaschen, paste umplute, sau Käsespätzle, tăiței cu brânză foarte apreciați în regiune.

Masa poate fi completată cu un pahar de vin local. Soiurile Trollinger și Lemberger se numără printre cele mai apreciate din această parte a Germaniei.

Motovun, Croația

În inima regiunii Istria, aflată la intersecția influențelor culturale croate, slovene și italiene, Motovun pare desprins dintr-o poveste.

Așezat pe un deal deasupra văii râului Mirna, acest oraș medieval este renumit pentru străduțele sale pietruite, priveliștile panoramice și zidurile istorice foarte bine conservate.

Vizitatorii își pot petrece timpul ca să se plimbe prin aleile înguste, să urce în turnul clopotniță al orașului și să se oprească la restaurantele cu terasă care oferă priveliști către podgoriile și pădurile din jur.

Pădurea Motovun din apropiere este una dintre cele mai cunoscute regiuni din lume pentru trufele albe. Din acest motiv, vânătoarea de trufe și meniurile bazate pe această delicatesă atrag numeroși turiști, mai ales toamna. Vinurile locale pot fi însă savurate în orice perioadă a anului.

Vara are loc îndrăgitul Motovun Film Festival, iar primăvara și iarna dezvăluie o latură mai liniștită și mai romantică a orașului. Traseele de ciclism, prânzurile relaxate și plimbările la apus printre podgorii contribuie la farmecul autentic și atmosfera aparte a locului.

Isola San Giulio, Italia

Plutind liniștită pe Lake Orta, în regiunea Piemont din Italia, Isola San Giulio pare la mare distanță de aglomerația care caracterizează lacul Como.

Cunoscută adesea drept „Insula Tăcerii”, mica insulă este apreciată pentru atmosfera sa calmă, clădirile istorice și priveliștile spectaculoase asupra lacului.

În centrul insulei se află Basilica di San Giulio, o biserică romanică datând din secolul al XII-lea, decorată cu fresce detaliate, opere de artă vechi și mozaicuri elaborate. În apropiere se află și o mănăstire benedictină care contribuie la atmosfera de liniște și reflecție.

Insula poate fi accesată ușor printr o scurtă călătorie cu barca din orașul medieval Orta San Giulio. Cea mai bună modalitate de a o descoperi este pe „Calea Tăcerii”, un traseu pietonal care înconjoară malul și oferă priveliști neîntrerupte asupra lacului.

Înapoi pe continent, vizitatorii se pot opri la restaurantele de pe malul lacului pentru a savura preparate tradiționale din Piemont. Printre acestea se numără risotto cremos preparat cu vin Barolo, bagna càuda, un sos cald pe bază de usturoi, anșoa și ulei de măsline, precum și brânzeturi locale. Toate sunt completate de vinuri regionale renumite, precum Nebbiolo și Gattinara.

Alberobello, Italia

În inima regiunii Puglia din sudul Italiei, Alberobello pare desprins dintr-un film fantastic. Micul oraș este cunoscut pentru trulli, case din piatră albă cu acoperișuri conice, recunoscute de UNESCO drept patrimoniu mondial și considerate o formă distinctivă de arhitectură rurală.

Cel mai bun mod de a descoperi Alberobello este să te plimbi pur și simplu pe străzile sale. Cartierele Rione Monti și Aia Piccola sunt pline de alei înguste străjuite de sute de trulli, multe dintre ele transformate astăzi în vinoteci, boutique uri și restaurante de familie.

Printre obiectivele importante se numără Trullo Sovrano, singurul trullo cu două etaje din oraș, iar neobișnuita Church of Saint Anthony a fost construită integral în stil tradițional trulli.

Gastronomia joacă un rol important în experiența locului. Aici găsești preparate consistente precum paste orecchiette, burrata cremoasă, focaccia barese și biscuiți crocanți taralli, adesea servite alături de vinuri locale din Puglia.

Meteora, Grecia

Se ridică spectaculos deasupra câmpiilor din Grecia centrală. Meteora, inclusă în patrimoniul UNESCO, este celebră pentru mănăstirile sale care par suspendate pe stânci uriașe modelate de natură.

Construite între secolele al XIV lea și al XVI lea, aceste mănăstiri reprezintă unul dintre cele mai impresionante exemple de monahism ortodox răsăritean din lume.

Astăzi, șase dintre ele sunt încă active, inclusiv Great Meteoron Monastery și Varlaam Monastery, ambele decorate cu icoane religioase, fresce și puncte de belvedere care oferă priveliști largi asupra câmpiei Thessaliei.

Dincolo de mănăstiri, Meteora este și un loc ideal pentru drumeții, cu trasee care traversează formațiunile stâncoase, pădurile și punctele de observație ascunse în peisaj.

Orașul apropiat Kalambaka oferă o imagine autentică a vieții montane grecești, cu taverne unde se servesc preparate tradiționale precum moussaka, souvlaki, spetsofai, o tocăniță picantă cu cârnați, și galaktoboureko, desert cu cremă și sirop.

