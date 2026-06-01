DCNews Stiri Guvernul tehnocrat intră-n linie dreaptă. Analistul Bogdan Chirieac, concluzie amară: Deja s-au depășit toate limitele
Data publicării: 01 Iun 2026

Guvernul tehnocrat intră-n linie dreaptă. Analistul Bogdan Chirieac, concluzie amară: Deja s-au depășit toate limitele
Autor: Roxana Neagu

nicusor dan Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres
Analistul politic Bogdan Chirieac a atras atenția asupra situației critice în care se afla țara, aparent fără soluție în acest moment.

53% dintre români consideră că varianta unui premier tehnocrat este o idee proastă pentru România, arată un sondaj recent. În contexul în care negocierile de ultim moment merg spre un Guvern cu miniștri tehnocrați și secretari de stat politici, analistul politic Bogdan Chirieac a afirmat, la B1TV: ”Nu e de mirare că românii nu doresc un premier tehnocrat. Avem experiența Guvernului tehnocrat de la finalul lui 2015 și 2016, până la alegeri. A fost guvernul condus de domnul Dacian Cioloș, supranumit Guvernul zero. Toți membrii Guvernului tehnocrat, la terminarea mandatului de un an de zile, și-au făcut partid, s-a numit USR”.

”Deci nu e o soluție, sub nicio formă, dar nu mă miră datele respective. Problema este că se va merge exact pe varianta guvernului tehnocrat, în acest moment. În pole position, pentru desemnare, înțeleg că poate-n după-amiaza zilei de astăzi sau mâine, ar putea fi desemnat domnul Eugen Tomac, care este om politic, este președintele PMP, dar el se consideră tehnocrat acum, ar fi un guvern tehnocrat, deci miniștrii ar urma să fie tehnocrați, secretarii de stat ar urma să fie politici. De fapt, ar fi un guvern care ar trebui să ne treacă vara și poate și toamna, ținând seama de proiectele foarte importante, în special PNRR-ul, care se termină pe 31 august și de unde am mai putea lua 6.000.000.000 de euro. Oricum, PNRR-ul e un dezastru. Deci acolo am pierdut aproape 20.000.000.000 de euro până în acest moment, e un dezastru administrativ categoric

”Începe să devină inadmisibil”

Înțeleg că mergem pe această idee, ar urma să fie sprijinit de PSD, UDMR, independenții din Parlament, minoritățile și poate grupări disidente anti-Bolojan din PNL și USR. Să vedem dacă iese și această numărătoare. Oricum, la o lună de zile după căderea oficială a Guvernului, dar se știa dinainte că Guvernul Bolojan urma să cadă, faptul că până acum nu s-a propus nicio personalitate pentru funcția de candidat la prim-ministru începe să fie inadmisibil. Adică de o lună de zile ne târâm efectiv” a spus Bogdan Chirieac, la B1TV.

Cine e de vină pentru criza politică din România

Întrebat cine e responsabil pentru această situație, analistul politic a răspuns: ”Responsabilitatea pentru căderea Guvernului o poartă partidele politice:

  • pe de o parte Bolojan, care n-a înțeles că nu e uns pe viață, dânsul a venit la București, la Palatul Victoria, s-a crezut împărat. Nu, dânsul trebuia să negocieze, să armonizeze, să conducă o coaliție complicată de patru partide, cu ideologii diferite, dânsul a ales să fie liderul mișcării progresiste din România și s-a comportat ca atare.
  • pe de altă parte și PSD-ul: dai jos Guvernul fără să ai niciun plan B ca să pui un alt guvern în loc; pentru oamenii responsabili, lucrul acesta este inadmisibil.
  • iar președintele Dan a încercat să pună de la bun început o personalitate care din primul moment să aibă majoritate,  păi majoritatea respectivă se verifică, nu se poate, după o lună de zile, să nu reușești să numești pe nimeni în această funcție. 

”Aplicați Constituția și legile țării”

Tomac e un om echilibrat, e un om înțelept. N-ar fi o personalitate necorespunzătoare pentru funcția de premier, dar hai să ne lămurim cumva. Dacă nu, iertați-mă. Aplicați Constituția și legile țări. Adică domnul Dan cheamă primul partid în ordinea numerelor de pe tricou. Cheamă PSD și îi dă să facă Guvernul. Dacă nu reușește, se duce la al doilea partid, AUR. Nu reușește nici AUR, te duci în alegeri anticipate. Până la urmă, trebuie să rezolvăm cumva, nu putem rămâne cu domnul Bolojan interimar de aici până în 2028”. 

Totuși, cu privire la rezultatele sondajului, care arată că românii optează pentru alegeri anticipate, Bogdan Chirieac spune: ”Pe bună dreptate, pentru că deja s-au depășit toate limitele. Probabil că acum o lună erau puțini care doreau alegeri anticipate. Acum cred că-s mult mai mulți pentru că țara stă pe loc, dl. Bolojan ne-a lăsat într-o groapă economică fără precedent, comparabilă doar cu situația din 2010 - 2011”. Totodată, remarcă analistul, nici nu ar avea cum să ia măsuri, Guvernul acum fiind unui ”șchiop”, ce nu poate da OUG-uri chiar dacă ar avea cele mai bune soluții din lume. ”Situația este critică în acest moment” a fost concluzia analistului. 

Ce arată sondajul Avangarde

Sondajul citat la începutul articolului este unul Avangarde, realizat în perioada 22 - 31 mai și are următoarele rezultate, în principal: 

  • 53% dintre respondenți spun că ideea de a nominaliza ca premier o persoană independentă care să conducă un guvern format din fosta alianță de guvernare este proastă; doar 36,5% spun că este o idee bună, 10,5% nu știu sau nu răspund.
  • 52,7% dintre respondenți resping un guvern de tehnocrați, doar 37,5% îl susțin.
  • alegerile anticipate sunt cerute de 56,4% dintre respondenți, în timp ce 37,9% le resping.

acest articol reprezintă o opinie
Comentarii (2)

Adrian   •   01 Iunie 2026   •   14:45

Analiza remarcabilă/. Cu următorul amendament: PLANURI A, B, C ……trebuiau să fie făcute la Cotroceni ,atunci când a fost numit Bolojan premier , riscul intrării într-o situație de criză politică fiind cunoscut.

Mihai Drapciug   •   01 Iunie 2026   •   14:35

Guvernarea cu d-l Tomac merita incercata macar pana la alegerile din 2028 ca nu e mult timp. Dar d-l Tomac trebuie sa adune coalitia politica de sprijin si sa treaca prin decizia d-lui Presedinte Dan. Altfel pentru nemultumiti cu varianta d-l Tomac premier exista activitatea Parlamentului oricum care echilibreaza guvernarea.

