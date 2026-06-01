Cine sunt cei pe care USR îi vrea în fruntea ICR

USR va susţine doi specialişti în management cultural pentru funcţii de conducere în cadrul Institutului Cultural Român, argumentând că diplomaţia culturală reprezintă una dintre cele mai eficiente modalităţi de promovare a imaginii României în lume şi de sprijinire a comunităţilor româneşti din diaspora.

Conform unui comunicat transmis luni, formaţiunea o propune pe Roxana Dumitrache pentru funcţia de preşedinte al ICR, iar pe Radu Vancu pentru un loc în comitetul de conducere al instituţiei.

Explicațiile USR despre propunerile pentru șefia ICR

"Institutul Cultural Român are un rol esenţial în promovarea culturii şi imaginii României în lume. De aceea, este vital ca la conducerea sa să fie numiţi oameni competenţi, cu experienţă profesională solidă, viziune strategică şi o înţelegere profundă a valorilor culturale româneşti. Performanţa unei astfel de instituţii depinde în mare măsură de calitatea managementului său, iar criteriul competenţei trebuie să primeze în faţa oricăror considerente politice sau de altă natură şi asta este exact ce face USR: pune oameni competenţi în funcţii importante, doar aşa ICR îşi poate îndeplini misiunea de a reprezenta cu demnitate şi eficienţă cultura română pe plan internaţional", afirmă Sorin Şipoş, liderul grupului USR din Senat, citat în comunicatul de presă.

Cine este Roxana Dumitrache, propusă de USR pentru funcția de președinte al ICR

Roxana Dumitrache este, în prezent, coordonatoare de programe, expertă în cadrul Direcţiei Relaţii Internaţionale a Institutului Cultural Român, după ce în perioada septembrie 2021 - iulie 2022 a ocupat funcţia de director interimar, coordonator de misiune al Institutului Cultural Român de la Londra, unde a elaborat şi coordonat implementarea strategiei culturale a ICR Londra, iniţiind şi consolidând parteneriate instituţionale.

Roxana Dumitrache este doctor în Ştiinţe politice şi absolventă a unui master în Studii europene la London School of Economics and Political Science, Londra. Este publicistă şi autoare, câştigătoare a premiului Polirom pentru debut în 2019.

Cine este Radu Vancu, propus de USR în comitetul de conducere al ICR

Radu Vancu este profesor la Facultatea de Litere şi Arte a Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, redactor-şef al revistei Transilvania şi al editurii ASTRA Museum din Sibiu, doctor în Filologie.

De-a lungul anilor, Radu Vancu a fost preşedinte PEN România (2019 - 2023), director al Festivalului Internaţional de Poezie de la Sibiu Poets in Transylvania (2012 - prezent), membru în Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (2020 - prezent), membru în Consiliul Director al Grupului pentru Dialog Social (2019 - prezent).

Radu Vancu are peste 20 de cărţi publicate (poezie, roman, jurnal, eseu, cărţi pentru copii, publicistică socială, critică şi istorie literară), pentru care a primit premii naţionale şi internaţionale.

Audierea candidaţilor în comisiile de specialitate (cea de cultură şi cea de politică externă, în şedinţă comună) va avea loc marţi la ora 12:30, urmând ca Plenul Senatului să voteze, tot marţi, în şedinţa de plen, noua conducere a ICR.