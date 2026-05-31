Concluziile MApN privitoare la drona Geran-2 prăbușită pe un bloc din Galați
Data publicării: 31 Mai 2026

Concluziile MApN privitoare la drona Geran-2 prăbușită pe un bloc din Galați
Autor: Ioan-Radu Gava

drona geran 2 Foto: Facebook Nicușor Dan
Ministerul Apărării Naționale a transmis concluziile investigației tehnice asupra resturilor dronei Geran-2 care a căzut pe acoperișul unui bloc din Galați.

În urma incidentului înregistrat în data de 29.05.2026, aproximativ ora 02:00, în zona STIREX, str. BRĂILEI nr. 50, bl. BR1B, sc. 2, et. 10, apt. 80, loc. GALAȚI, jud. GALAȚI, investigația tehnică la care a participat si echipa specializată a MApN a concluzionat următoarele:

  • ⁠Tipul obiectului suspect: UAS (dronă aeriană);
  • Model: GERAN2 , fabricatie ruseasca (s-au identificat probe cu inscripția "ГЕРАНЬ 2", parțial lizibilă sub forma "ГЕ___Ь 2");
  • Destinație operațională: dronă cu întrebuințare unică/DIU (kamikaze);
  • Fuselaj: resturi cu structură de rezistență din fibră de carbon,  inscripții chirilice
  • Aripi: fragmente cu structură de rezistență din fibră de carbon;
  • Sistem de propulsie: motor termic, de tip boxer, cu 4 pistoane, răcit cu aer care funcționează în 2 timpi, și elice;
  • Componente electronice: indică folosirea unui sistem GNSS de tip KOMETA, care permite localizarea simultană a sistemelor satelitare;
  • Servomotor electronic: rol de control și mentinere pe traiectorie a UAS;
  • Muniție: încărcătura de luptă (explodată la impact) a fost de tip High-Explosive (HE), cu greutatea de aproximativ 30 kg (echivalent TNT);
  • ⁠Probele identificate la fața locului sunt identice din punct de vedere structural și funcțional cu cele recuperate și atribuite F.RUSE în incidentele anterioare la care au fost utilizate UAS de tip GERAN2 (CHILIA VECHE/TULCEA, 17.01.2025; CEATALCHIOI/TULCEA, 17.01.2025; GALAȚI/GALAȚI, 28.02.2025; GRINDU/TULCEA, 13.02.2025; GALAȚI/GALAȚI, 25.04.2026; LUNCAVIȚA/TULCEA, 26.04.2026).

Ținta a fost identificată inițial la ora 01:46, în spațiul aerian al Ucrainei, la aproximativ 19 kilometri de frontiera națională (10 kilometri est de localitatea Reni).

