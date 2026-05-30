Apel umanitar: Elena are nevoie de ajutor ca să se opereze în Italia, pentru a putea să meargă din nou

Elena a suferit un accident în urmă cu doi ani, în localitatea Bujoreni, în urma căruia piciorul drept i-a fost grav afectat. Tânăra a fost operată de două ori, însă fără un rezultat care să îi îmbunătățească semnificativ starea de sănătate și mobilitatea.

„În urmă cu 2 ani s-a întâmplat accidentul în localitatea Bujoreni. Am suferit 2 operații în același an. Prima nu mi-a reușit, mi-au băgat plăcuțele în articulații. În cea de-a doua au încercat să-mi repună la loc nervul prin fractură și să-mi schimbe materialul de osteosinteză.

Din acel moment, adică din decembrie 2024, fac recuperare kineto. Până în acel moment am stat imobilizată. Între timp am mers către alte păreri ale medicilor și, din păcate, în țară nu s-a găsit o soluție clară. Datorită faptului că sunt tânără, nu se știe dacă se poate proteza genunchiul, fiind destul de distrus, sau să mi se facă artrodeză, ceea ce înseamnă că aș rămâne cu un picior drept, șchiopătând și neputând vreodată să-l mai îndoi.

Așadar, ultimul medic care m-a consultat mi-a recomandat să merg în străinătate, în Italia, pentru o părere, mai ales că medicii de acolo s-au mai confruntat cu astfel de cazuri ca al meu. Din ce am înțeles, aș mai avea 3 operații de făcut pentru a putea pune piciorul în pământ și a merge“, a precizat Elena.

Tânăra nici nu mai poate lucra și îi este foarte greu să facă față cheltuielilor - chirie, mâncare, kinetoterapie - singura care o ajută fiind mama sa.

„Din decembrie, de când mi s-a terminat contractul de colaborare, nu am reușit să mă angajez pentru că mi se solicită certificat de handicap și va trebui să-mi fac dosar. O duc foarte greu cu plata cheltuielilor, iar mama este singura care îmi dă uneori bani pentru kinetoterapie“, a mai precizat Elena Magda Dorinela Pavel.

În dorința de a ajunge la o clinică în Italia, unde să beneficieze de consult și tratament de specialitate, tânăra face un apel de ajutor umanitar pentru a putea merge din nou.

Cei care doresc să o ajute, o pot face în contul:

RO43 REVO 0000 1433 1459 6545 - Elena Pavel (@elena62em)

Elena a publicat și un mesaj pe pagina sa de Instagram, unde precizează că orice donație, oricât de mică, o poate ajuta să ajungă mai repede în Italia.

„Îmi este greu să cer ajutor, dar orice donație, oricât de mică, mă poate ajuta să ajung mai aproape de operație și de șansa de a merge normal din nou și de a-mi continua viața. Dacă nu puteți ajuta financiar, un SHARE înseamnă enorm pentru mine și poate face această postare să ajungă mai departe.

Vă mulțumesc din suflet tuturor celor care îmi sunt alături, mă susțin și mă ajută în această perioadă extrem de grea“, a scris pe Instagram.