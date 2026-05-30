DCNews Lifestyle Rusalii, 31 mai 2026. Tradiția care creează controverse
Data publicării: 30 Mai 2026

Rusalii, 31 mai 2026. Tradiția care creează controverse
Autor: Ioana Dinu

cruce / arhivă personală cruce / arhivă personală
Duminica Rusaliilor pică pe 31 mai 2026, iar a doua zi de Rusalii pică luni, pe 1 iunie 2026.

La multe sărbători religioase importante, internetul se umple de aceleași întrebări: „Ce nu ai voie să faci de Rusalii?”, „Se spală rufe de Rusalii?”, „Care sunt interdicțiile?”. Iar dintre toate regulile transmise din generație în generație, una revine obsesiv în fiecare an... să nu speli rufe.

Paradoxul este că această interdicție este tratată de unii ca o regulă de aur, în timp ce alte comportamente mult mai discutabile trec aproape neobservate. Se vorbește mereu despre mașina de spălat, dar foarte puțin despre excesele care însoțesc adesea zilele libere și sărbătorile.

De ce nu se spălau rufe în trecut


Interdicția are, de fapt, o explicație istorică. În trecut, spălatul rufelor era o muncă grea, care ocupa multe ore și presupunea un efort fizic mare. Femeile mergeau la râu, cărau apă, frecau hainele manual și petreceau o bună parte din zi cu această activitate. O zi dedicată rugăciunii și odihnei excludea astfel de treburi gospodărești.

Astăzi însă, lucrurile stau cu totul diferit. Spălatul rufelor înseamnă, de cele mai multe ori, câteva secunde necesare pentru a încărca mașina și a apăsa un buton.

Ce spune un teolog


Teologul Valentin Guia a explicat într-un interviu acordat DC News că problema nu este neapărat activitatea în sine, ci atenția pe care aceasta o poate deturna de la sensul spiritual al zilei.

„Tu vei sta cu gândul la mașina de spălat, dacă ai pus detergent destul, dacă se spală hainele cum trebuie etc. Iată că ai pierdut o oră din cele 24 care ți-au fost date din ziua de duminică”, spunea acesta.

În opinia sa, credincioșii sunt chemați să își concentreze atenția asupra dimensiunii spirituale a sărbătorii și să evite activitățile care îi pot îndepărta de aceasta.

O dezbatere care continuă


Dincolo de explicațiile religioase și tradiționale, discuția rămâne deschisă. Unii consideră că respectarea unor astfel de obiceiuri reprezintă o formă de continuitate culturală și spirituală. Alții cred că regulile trebuie înțelese în contextul vremurilor în care au apărut și adaptate realităților moderne.

Cert este că, în fiecare an, întrebarea despre rufe reapare. Poate că, înainte de a ne preocupa exclusiv de ce program alegem la mașina de spălat, merită să ne întrebăm și care este, de fapt, sensul unei sărbători religioase: Respectarea mecanică a unei interdicții sau timpul acordat familiei, odihnei și reflecției spirituale.

