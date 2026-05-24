Karina și-a făcut o intrare spectaculoasă în lumea reflectoarelor la o vârstă la care alți copii abia fac primele descoperiri ale lumii înconjurătoare. Deși face modeling de o perioadă scurtă, parcursul ei artistic a început cu mult înainte.

„Am șapte ani, fac modeling de un an și mai departe am urcat prima oară pe scenă la doi ani și nouă luni, așa, pentru un spectacol de balet cu mama, mamă-fiică”, a povestit cu dezinvoltură micuța Karina.

Deși a renunțat la baletul clasic, pasiunea ei pentru mișcare a rămas intactă și acum explorează noi stiluri muzicale și ritmuri latino. Întrebată despre activitățile sale curente, ea a detaliat: „Cred că sunt dansuri sportive sau dans modern... adică rumba, samba. Facem și cha-cha”. În plus, programul ei riguros include și cursuri de înot, necesare pentru dezvoltarea ei armonioasă.

Debutul pe podium și implicarea în cauze caritabile la evenimente de modă

Unul dintre cele mai importante momente din cariera ei de model de până acum a fost participarea la un eveniment cu o puternică încărcătură emoțională. „Am fost la Hilton și am prezentat modă”, a relatat Karina cu mândrie.

Raluca Andrei a completat declarația și a explicat: „A fost un eveniment caritabil coordonat de domnul Alin Gălățescu, cu care avem amândouă plăcerea și onoarea să colaborăm de o viață. Alina a fost cel care a făcut regie artistică, a semnat coregrafia, și ele au defilat pentru o cauză nobilă, într-o colecție extrem de rafinată semnată de o tânără creatoare de modă din Craiova”.

Mai mult decât o simplă prezentare de haine, momentul a implicat și o coregrafie. „Am mai avut un moment cu niște felinare, le țineam în mână... simbolul era că voi sunteți vestitorii și îngerii vieții”, a explicat Karina.

Raluca a subliniat dificultatea și importanța acelui act artistic: „Fiind un eveniment caritabil dedicat femeilor care au învins cancerul, a fost selectată printre acele 10 fetițe care au mai avut o apariție specială pentru o televiziune... n-au repetat decât o singură dată și s-a descurcat exemplar”.

Relația cu aparatul foto și pasiunea pentru fotografia de modă

În lumea modelingului, ședințele foto sunt la ordinea zilei, însă pentru un copil de 7 ani, acestea pot reprezenta o provocare de adaptare. Despre atitudinea ei față de fotografie, Karina a mărturisit: „Prima oară eram un pic... nu îmi plăceau, pentru că mama mă lua și făcea fotografii în fiecare zi. Adică nu cred că există vreun moment ori o zi în care nu mi-a făcut măcar o poză”.

Cu timpul, ea s-a obișnuit cu blițul telefonului: „Cumva la telefon, ea mereu face cu bliț ca să se vadă mai bine... și blițul acela te deranjează un pic că îți intră în ochi”.

Printre experiențele ei preferate se numără însă shootingurile tematice, care îi stimulează imaginația. Karina și-a amintit de o ședință foto realizată pe când avea șase ani: „Mie mi-a plăcut mult la ședința asta foto... m-au lăsat să conduc o mașină de Crăciun, de jucărie, pentru că n-am voie să conduc în viața reală, n-am permis”.

Pictura, bricolajul și latura creativă a tinerei Karina Silvestru

Talentele Karinei nu se limitează doar la artă performativă. Ea excelează și în artele plastice și are acasă propriile creații. „Am vreo șapte sau șase portrete... desene pictate de mine”, a explicat ea și a mai spus că face progrese mari și că urmează să treacă într-o grupă mai avansată de pictură.

La școală, unde este în clasa pregătitoare, tânăra se bucură enorm de orele în care poate crea cu propriile mâini: „Îmi plac momentele la școală în care punem mult sclipici pe foi, facem craft-uri... chiar ieri am tăiat o față de zebră pentru că noi învățăm țări în fiecare săptămână. Acum suntem la Zimbabwe și învățăm litera Z”.

Ea a explicat în detaliu tehnica sa artistică: „Am lipit-o pe o foaie albă, ne-a dat doamna învățătoare niște acuarelă albă, ne-am pus pe degețele și am făcut puncte și linii până jos la foaie”.

